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"Месяц будет критическим": Макрон сделал заявление о войне и переговорах с РФ

Анна Ярославская
11 ноября 2023, 14:12
Если России разрешат выиграть войну, в Европе появится новая имперская власть. Поэтому "долгом" всех стран является поддержка Украины в ее обороне.
Эммануэль Макрон, ВСУ, переговоры
Эммануэль Макрон считает, что еще не время садиться за стол переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента, depositphotos.com/ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий месяц будет критическим в войне. Время для переговоров со страной-агрессором РФ еще не пришло.

Французский лидер считает, что если России разрешат выиграть войну, в Европе появится новая имперская власть. По словам Макрона, то, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает в Украине – это империализм и колониализм. Поэтому "долгом" его страны и всех других государств является поддержка Украины в ее обороне.

Также Макрон подчеркнул, что следующий месяц будет критическим, поскольку Украина пытается вернуть утраченные земли во время контрнаступательных операций.

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"Для Украины "еще не время" садиться за стол переговоров", – сказал французский президент в интервью BBC.

При этом он отметил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Мирные переговоры - что известно

Официальные лица США и Европы якобы обсуждают с украинским правительством возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией для прекращения войны.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что США не проводили с Украиной консультаций по поводу возможного старта "мирных переговоров " со страной-агрессором РФ. По его словам, Вашингтон не собирается подталкивать Киев к переговорам с Кремлем.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что западные партеры не давят на Киев в отношении мирных переговоров с Кремлем.

"Надо не забывать – у нас продолжается война, поэтому я верю в факты. Я ни разу не слышал ни о каком давлении и даже предложениях по каким-то переговорам. Наши партнеры всегда говорят: когда, как и о чем говорить – это решение Украины, украинского народа и руководства", – сказал Ермак.

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