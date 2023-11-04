УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

Анна Ярославская
4 ноября 2023, 12:42
Поддержка Киева со стороны Запада и ЕС не изменилась, подчеркнул Гвидо Крозетто.
Гвидо Крозетто, переговоры РФ и Украины, ВСУ
Гвидо Крозетто заявил, что для переговоров РФ и Украины еще рано / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

Время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права... Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но "надежда умирает последней", - сказал Крозетто в интервью Quotidiano Nazionale.

Глава Минобороны Италии признал, что сейчас внимание к войне РФ против Украины снизилось, однако не на политическом уровне, а только на уровне СМИ.

видео дня

Крозетто также подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Запада и ЕС не изменилась.

Как сообщал Главред, NBC писало о том, что официальные лица США и Европы обсуждают с украинским правительством возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией для прекращения войны.

По данным издания, первая такая встреча состоялась еще в октябре, и чиновники считают, что у Украины есть время до конца года, после чего будут более четкие призывы к мирным переговорам. Американские и европейские чиновники якобы опасаются, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

12:42 Мир
"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

11:43 Украина
Есть две причины: Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма

Есть две причины: Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма

10:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:08

Церковный праздник 5 ноября: что нельзя делать на Галактиона и Эпистиму

12:42

"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

12:23

Лунный день 5 ноября 2023: Месяц сулит идеальный день для расширения собственных горизонтов

12:18

Россия провалила испытания ракет-носителей ядерного оружия

11:55

Гороскоп на завтра 5 ноября 2023: Тельцу - травма, Рыбам - целеустремленность

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:43

"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

11:43

Блогер Буше рассказал о симптомах своей страшной болезни

11:42

"Не хочу провести ни одного дня, как она": Алан Бадоев рассказал о семейном горе, связанном с мамой

10:46

Есть две причины: Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма

Реклама
10:44

Вместо "Вагнера" пришли две новых ЧВК за деньги приспешников Путина - ISW

10:12

Звезда шоу "Супермодель по-украински" ждет первенцаВидео

10:11

Этот блинчик с бананом за 15 минут станет любимым блюдом ребенка, элементарный рецепт

10:06

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и выступит в Раде

10:01

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Петухам – покой, Козам - разочарование

09:45

"Рассказывали о "великой и малой Руси": звезда "Крепостной" рассказала о хамстве русских артистов

09:40

Полная мобилизация в Украине: эксперт объяснил, будут ли призывать всех без исключения

09:14

У Кличко увеличили поддержку военной разведки на 85 млн грн - ГУР

08:54

Когда по стране массово будут вводить графики отключения света: ответ Минэнерго

08:45

Боялись окружения: Тарнавский объяснил, почему оккупанты сбежали из Херсона

08:10

Новый суперигрок в "Башнях Кремля"мнение

Реклама
07:49

Оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

06:55

Запутанная осенняя загадка: лишь самые внимательные за 7 секунд найдут солнышко

06:25

Почему говорить "головокружіння" неправильно: какое правильное слово стоит использовать

06:10

Что на самом деле сказал Залужный в статье для The Economistмнение

05:26

Месяц будет очень сложным: 4 знакам зодиака очень не повезет в ноябреВидео

04:30

Нужно найти собачку среди мишек: веселая головоломка для самых внимательных

03:40

7 лучших упражнений для ягодиц: как получить желанные формы в домашних условияхВидео

02:20

Не работает пульт: простые шаги для его перезапуска

01:30

Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

00:14

Что нельзя выбрасывать 5 ноября, чтобы не притянуть бедность: важные приметы

03 ноября, пятница
23:05

Смарт-мобилизация: в Минобороны рассказали, когда ее запустят

22:48

В Украине может повыситься тариф на электроэнергию: министр назвал сроки

22:43

Действовали классически: эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане

22:37

Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

22:27

Эксперт пояснил, какую "рыбу в мутной воде" антиеврейских протестов хочет поймать Эрдоган

22:15

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

22:13

"Великие люди по душе": российский актер Певцов восхитился Путиным и СталинымВидео

22:00

"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

21:53

Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком

21:39

США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

Реклама
21:38

Красивая женщина без позиции: Надя Мейхер станцевала странный танецВидео

21:18

6 причин не ставить микроволновку на холодильник: эти правила знают не все

20:57

В Крыму оккупанты зверски задержали девушку за соцсети на украинском языке

20:24

РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

20:16

В Словакии вице-спикер от пропутинской партии снял портрет президента и "повесил" Че Гевару

19:48

Скандал в ООН: Небензя "наехал" на Израиль - ему напомнили об Украине

19:31

Кого нужно бояться в Черном море: ошеломительные сведения о голубой бездне

19:30

Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

19:10

Победная стратегия ВСУ: существует ли она?мнение

19:00

Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять