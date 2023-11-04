"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

Время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права... Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но "надежда умирает последней", - сказал Крозетто в интервью Quotidiano Nazionale.
Глава Минобороны Италии признал, что сейчас внимание к войне РФ против Украины снизилось, однако не на политическом уровне, а только на уровне СМИ.
Крозетто также подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Запада и ЕС не изменилась.
Как сообщал Главред, NBC писало о том, что официальные лица США и Европы обсуждают с украинским правительством возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией для прекращения войны.
По данным издания, первая такая встреча состоялась еще в октябре, и чиновники считают, что у Украины есть время до конца года, после чего будут более четкие призывы к мирным переговорам. Американские и европейские чиновники якобы опасаются, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории.
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