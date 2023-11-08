Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе США ответили, давят ли на Киев

Ведант Пател заявил, что Госдеп США ничего не знает о подобных консультациях с украинской стороной.

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США не склоняют Украину к переговорам с РФ, заявил Ведант Пател / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот, depositphotos.com/ua

США не проводили с Украиной консультаций по поводу возможного старта "мирных переговоров " со страной-агрессором РФ. Об этом во время брифинга заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.

По его словам, Госдеп США ничего не знает о подобных консультациях с украинской стороной. Пател подчеркнул: Вашингтон не собирается подталкивать Киев к переговорам с Кремлем.

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"Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне формулы мира", — рассказал Пател.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Госдепа заявил, что любые решения о переговорах с Россией должна принимать Украина, а Соединенные Штаты будут в дальнейшем оказывать поддержку украинскому народу.

Мирные переговоры - что известно

Официальные лица США и Европы якобы обсуждают с украинским правительством возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией для прекращения войны. Об этом писало американское издание NBC со ссылкой на одного действующего высокопоставленного чиновника США и одного бывшего высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ходом дискуссий.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, утверждает, что Украина не проводит никаких непубличных переговоров со страной-агрессором. В то же время, он отмечает, что любые переговоры невозможны, пока российские войска остаются на территории Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории.

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