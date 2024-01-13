Новый глава МИД Франции приехал в Киев: в чем цель визита

В субботу, 13 января, в Киев с официальным визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
Как говорится в Twitter МИД Франции, Сежурне прибыл в столицу Украины для своей первой поездки на место событий, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность и подтвердить преданность Франции своим союзникам и гражданскому населению.
Сам глава французского МИД отметил, что помощь Франции Украине является долгосрочным обязательством.
"Почти два года Украина была на передовой, защищая свой суверенитет и обеспечивая безопасность Европы. Помощь Франции является долгосрочной. Это подтверждает то, что я приехал в Киев в свою первую поездку", - написал Сежурне.
Издание Le Figaro писало, что в Киеве министр встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.
Визит Риши Сунака в Украину
Премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.
В своем выступлении в Верховной Раде Риши Сунак провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины. Он отметил, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.
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