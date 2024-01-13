Новый глава МИД Франции приехал в Киев: в чем цель визита

Стефан Сежурне заявил, что помощь Франции Украине является долгосрочным обязательством.

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Стефан Сежурне приехал в Киев 13 января / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/francediplo, twitter.com/steph_sejourne

В субботу, 13 января, в Киев с официальным визитом прибыл глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Как говорится в Twitter МИД Франции, Сежурне прибыл в столицу Украины для своей первой поездки на место событий, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность и подтвердить преданность Франции своим союзникам и гражданскому населению.

Сам глава французского МИД отметил, что помощь Франции Украине является долгосрочным обязательством.

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"Почти два года Украина была на передовой, защищая свой суверенитет и обеспечивая безопасность Европы. Помощь Франции является долгосрочной. Это подтверждает то, что я приехал в Киев в свою первую поездку", - написал Сежурне.

Стефан Сежурне прибыл с визитом в столицу Украины / Фото: twitter.com/francediplo

Стефан Сежурне на вокзале в Киеве / Фото: twitter.com/steph_sejourne

Издание Le Figaro писало, что в Киеве министр встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.

Визит Риши Сунака в Украину

Премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.

В своем выступлении в Верховной Раде Риши Сунак провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины. Он отметил, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.

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