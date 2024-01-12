2,5 млрд фунтов помощи для Украины: британский премьер Сунак приехал в Киев

Премьер Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев. В ходе визита он, в частности, объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов военной поддержки.

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В плана у Риши Сунака подписание соглашения с Владимиром Зеленским как с президентом Украины / коллаж Главред, фото Твиттер и УНИАН

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев днем в пятницу, ​​12 января - вместе с министром обороны Грантом Шаппсом и заместителем начальника штаба обороны Гвином Дженкинсом. О своем прибытии он написал в соцсети Х( бывший Twitter).

"Я в Украине, чтобы передать простое сообщение. Наша поддержка не может и не расслабится. Всем украинцам Британия с вами – сколько угодно", – написал Сунак.

Ожидается, что во время визита в Киев Сунак и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве безопасности. Страны G7 (Большой семерки) согласились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году.

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Также ожидается, что Сунак встретится с украинскими спасателями, которые отработали на местах последствий российских авиаударов. Есть также информация, что британский премьер объявит о предоставлении 18 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь и укрепление энергетической инфраструктуры Украины.

По некоторым другим данным, Сунак также объявит о новом значимом пакете поддержки Украины в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов. При этом по меньшей мере 200 млн из них будут потрачены на скорую закупку и производство беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники. Это будет самая большая поставка дронов в Украину из любой страны. Большинство беспилотников будут изготовлены в Великобритании.

Помощь от Великобритании Украине

Как сообщила британская газета The Times, Великобритания поставила Украине новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Но Официальных подтверждений передачи Украине ракет Martlet пока нет.

До того полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант заявил, что Россия готовится к затяжной войне против Украины на срок от 2-3 до 10-15 лет. Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Киев и якобы произойдет "корейский сценарий".

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если не остановить главу Кремля Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой. Умиротворение диктаторов ведет к разрушению интересов Лондона. На политику надежды нет, бессмысленно надеяться на возвращение мира в прежнее состояние.

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