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Преемник Уоллеса предложил отправить в Украину британские войска: что ответил Сунак

Яна Ставская
1 октября 2023, 16:07 обновлено 1 октября, 16:08
Отдельно британский министр обороны утверждал, что обсудил с Зеленским помощь Королевского военно-морского флота в защите судов в Черном море.
Преемник Уоллеса предложил отправить в Украину британские войска: что ответил Сунак
Сунак фактически опроверг слова Шаппса / Коллаж Главреда. Фото: Скриншот, Facebook Умерова, gov.uk

Новоназначенный министр обороны Великобритании Грант Шаппс допустил отправку в Украину Королевских сил для обучения украинских военных. Премьеру Риши Сунаку пришлось уточнять, что министр имел в виду.

В интервью The Telegraph Шаппс рассказал, что желает расширить программу подготовки украинских бойцов и, возможно, даже возобновить ее проведение на территории Украины.

Затем Шаппс призвал британский бизнес, особенно оружейные компании, инвестировать в Украину.

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"Я думаю, что есть возможность перенести обучение ближе к территории Украины и в саму Украину, и не только обучение, но и мы видим, как BAE (британская оборонная фирма), например, начинает производство в стране, например. Я очень хочу, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что в стране будет больше возможностей для обучения и производства", - цитирует The Telegraph британского министра.

Также Шаппс рассказал, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским помощь Королевского военно-морского флота в защите коммерческих судов в Черном море.

Что ответил премьер Великобритании

Затем в эфире Sky News британский премьер-министр Риши Сунак заметил, что слова Шаппса касались планов "на перспективу" - когда в Украине завершится война.

"Но это вопрос долгосрочной перспективы, а не "здесь и сейчас". Британских солдат не отправят на войну в Украину", - подчеркнул Сунак.

Сунак еще раз напомнил, что Великобритания обучает украинцев только на своей территории - и "это имеет огромное значение".

Обучение ВСУ в Британии

Летом 2022 года уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал начало программы по обучению украинских военных на территории страны.

В ноябре 2022-го министр обороны Алексей Резников заявлял, что зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов, подготовленных британцами.

В марте этого года украинские военные закончили обучение на Challenger 2 в Британии. Известно, что танки уже помогают нашим защитникам в контрнаступлении.

Уже после ухода Джонсона с поста премьера его преемник Риши Сунак в мае 2023 года расширил программу - обучением украинских пилотов на F-16 в Великобритании.

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новости Великобритании Риши Сунак Грант Шаппс
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