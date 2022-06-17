Украинские военные могут тренироваться в Британии: Джонсон обратился к Зеленскому с предложением

Украинские военные смогут проходить подготовку в Британии / УНИАН, Офис президента

Украинские военные могут проходить подготовку на британской территории. С таким предложением премьер-министр Британии Борис Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает The Independent.

Джонсон считает, что новая масштабная программа военной подготовки может изменить баланс в войне против России.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное", - сказал Борис Джонсон.

Британия может обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военных каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – добавил Джонсон.

Читайте также"Это ужасная ошибка Путина": РФ стратегически уже проиграла войну – глава вооруженных сил Британии

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон во второй раз приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения. Зеленский обсудил с Джонсоном поставки тяжелого оружия и системы ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкций против РФ, а также гарантии безопасности для Украины.

Визит Джонсона в Киев

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.

После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.

Президент Украины поблагодарил главу британского правительства за его приезд и за поддержку украинского народа.

В свою очередь, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы. Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.

Другие новости: