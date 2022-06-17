Джонсон во второй раз приехал в Киев и встретился с Зеленским

Зеленский и Джонсон / Офис президента

Премьер-министр Британии Борис Джонсон во второй раз после начала полномасштабной войны приехал в Киев.

Британский лидер встретился с Владимиром Зеленским.

"Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", - написал Владимир Зеленский.

Что обсуждали Джонсон и Зеленский

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО.

"Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими сильными союзниками", - написал Ермак.

На встрече обсуждали:

необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО;

экономическую поддержку Украины;

усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака;

гарантии безопасности для Украины;

необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

Визит Джонсона в Киев

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.

После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.

Президент Украины поблагодарил главу британского правительства за его приезд и за поддержку украинского народа.

В свою очередь, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.

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