Джонсон во второй раз приехал в Киев и встретился с Зеленским

Британский лидер встретился с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон во второй раз после начала полномасштабной войны приехал в Киев.
Британский лидер встретился с Владимиром Зеленским.
"Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона", - написал Владимир Зеленский.
Что обсуждали Джонсон и Зеленский
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО.
"Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими сильными союзниками", - написал Ермак.
На встрече обсуждали:
- необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО;
- экономическую поддержку Украины;
- усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака;
- гарантии безопасности для Украины;
- необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.
Визит Джонсона в Киев
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.
После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.
Президент Украины поблагодарил главу британского правительства за его приезд и за поддержку украинского народа.
В свою очередь, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.
Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.
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