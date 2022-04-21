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Говорить с крокодилом, когда нога у него в челюсти: Джонсон дал оценку переговорам Украины с Путиным

21 апреля 2022, 09:53

Зеленский стремится выгнать оккупантов России с Донбасса, однако видит сложности в ситуации с Крымом, сказал Борис Джонсон.

Джонсон, Путин
Путин по-прежнему стремится захватить Киев - Джонсон / коллаж Reuters

Любой диалог по миру с Россией, вероятно, обречен на провал, поскольку переговоры с Владимиром Путиным сродни дискуссии с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу". Российский глава будет вести реальную дискуссию с Киевом, если ему удастся организовать ее с позиции силы. Президент Украины Владимир Зеленский стремится к освобождению Донбасса от оккупантов РФ, но понимает сложность ситуации с Крымом. Путин четко дал понять, что стремится захватить побольше территории украинского государства и может вновь пойти на Киев. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщает Reuters, глава британского правительства сказал, что Путин будет стремиться к реальным переговорам с Украиной после того, как добьется возможности вести их по силовому сценарию. После этого он снова может попытаться захватить Киев.

Читайте такжеПереговоры между Россией и Украиной заморожены: Эрдоган назвал причинуПо его словам, позиция Зеленского в такой ситуации заключается в том, чтобы выгнать российские оккупационные войска с Донецкой и Луганской областей. Однако по Крыму украинские власти придерживаются более сдержанной точки зрения.

"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая явное отсутствие у него добросовестности. Его стратегия, которая очевидна, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы. Мнение президента Украины, – если я правильно его понял, я много с ним разговариваю, – заключается в том, что он на самом деле хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске. Это довольно максималистская позиция, но по Крыму они не такие максималисты", - отметил Джонсон.

Британский премьер акцентировал внимание на том, что Украине сложно вести переговоры с Россией, поскольку такой диалог можно сравнить с разговором с крокодилом, в челюстях у которого оказалась нога.

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"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", - сказал Джонсон.

Также Борис Джонсон подчеркнул, что в планах Путина – захват большего количества территорий Украины и новый штурм Киева. В такой ситуации президент США Джо Байден и другие мировые лидеры согласились поставлять Киеву оружие, так как РФ возобновляет свои агрессивные действия на восток Украины.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, который оказался в российской блокаде.

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