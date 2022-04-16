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Зеленский озвучил главные условия на переговорах с Россией

16 апреля 2022, 21:53

Зеленский добавил, что готов обсуждать все вопросы, которые стоят на повестке дня России.

Зеленский, Путин
Зеленский и Путин / ОП, Reuters

Продолжение переговоров Украины с Россией будет осуществляться только в условиях восстановления "режима тишины".

Сначала командование оккупантов должно отозвать свои войска, затем дипломаты обеих стран садятся за стол переговоров.

Зеленский подчеркнул, что не видит причин для новых встреч с агрессором при других обстоятельствах.

"А для чего мне с ними встречаться? Когда у них только одно желание оккупировать территорию, то пусть идут, пусть захватывают, а со мной им о чем говорить? Вот и все. Я считаю, что все должно быть разбито на конкретные шаги, медленные и спокойные. Будем говорить и обязаны решать, но только после того, как не совершается выстрелов и отведена техника", – подчеркнул глава государства в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

Зеленский добавил, что готов обсуждать все вопросы, которые стоят на повестке дня России. Это касается и статуса в НАТО, и демилитаризация, и будущее Крымского полуострова. Но каждый из этих пунктов будет осуществляться только при полной отмене эскалации внутри нашей страны.

"Иначе кто из заверителей безопасности подпишет соглашения, принятые в горячей фазе войны?", – заметил Зеленский.

Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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