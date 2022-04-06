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Убийцы заметают следы - это новый Освенцим: в Мариуполе заработали мобильные крематории

6 апреля 2022, 14:37

Высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии

В Мариуполе заработали мобильные крематории / УНИАН

В Мариуполе заработали русские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших, но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев, сообщили в горсовете.

"Поэтому россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупант пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР", - говорится в сообщении.

Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя, координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

Читайте также"Ответ появится в ближайшие дни или часы": Зеленский рассказал о спасении Мариуполя от оккупантовМногие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория.

"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – заявил Мариуполя Вадим Бойченко.

Бучанская резня - оккупантам не удалось скрыть преступления

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

Отметим, что борьба за окруженный российскими оккупантами Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов", несмотря на неравные силы, 4 апреля нанесли новые потери захватчикам, уничтожив за сутки два российских танка и один МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) с зенитной установкой.

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