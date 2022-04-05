"Хотят обвинить ВСУ в преступлениях": Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе

Мариуполь / Reuters

Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинских военных в преступлениях, которые совершили российские оккупанты.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оккупанты планируют собрать в одном месте тела погибших от обстрелов мариупольцев и представить их как массовых жертв украинских войск.

"Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", - напомнили в ведомстве.

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Что происходит в Мариуполе

Напомним, Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи.

Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

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