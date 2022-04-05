"Хотят обвинить ВСУ в преступлениях": Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе

Оккупанты планируют собрать в одном месте тела погибших мариупольцев.
Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинских военных в преступлениях, которые совершили российские оккупанты.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, оккупанты планируют собрать в одном месте тела погибших от обстрелов мариупольцев и представить их как массовых жертв украинских войск.
"Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", - напомнили в ведомстве.
Читайте также"Ответ появится в ближайшие дни или часы": Зеленский рассказал о спасении Мариуполя от оккупантов
Что происходит в Мариуполе
Напомним, Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи.
Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами.
Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.
Читайте также:
- Рашисты насилуют детей, стариков и мертвых: девочка-подросток описала ад в Мариуполе
- В Мариуполе убит литовский режиссер Мантас Кведаравичюс
- Мариуполь, Буча, Ирпень: военный эксперт объяснил, зачем Россия стирает в порошок украинские города