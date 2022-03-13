Осада Мариуполя: в ОП объяснили, почему не стоит ждать контрудара ВСУ

Разрушения в Мариуполе / соцсети

У Вооруженных сил Украин на сегодня нет возможности нанести деблокирующий удар, чтоб прорвать кольцо осады Мариуполя.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона, украинские войска скованы ударами противника севернее Волновахи и в зоне ООС.

Он пояснил, что прорваться к Мариуполю от Запорожья - слишком далеко и рискованно, ведь необходимо будет пройти почти 300 км под ударами российской авиации по голой степи.

Единственный выход для украинских войск, как говорит Арестович, держаться.

Он считает, что украинских сил в Мариуполе достаточно, чтобы россияне его не смогли взять штурмом. При этом главная проблема, по словам Арестовича, "в том, что в городе осталось 300 тысяч гражданских, и враг сносит его с лица земли".

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Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.

По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.