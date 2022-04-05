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В Мариуполе украинские военные уничтожили 2 танка и много российскиой пехоты

5 апреля 2022, 06:29

Защитники Украины нанесли новые потери российским захватчикам, уничтожив несколько единиц тяжелой техники и вражескую пехоту.

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Уничтоженный российский танк / Фото иллюстративное, Макс Левин

Борьба за окруженный российскими оккупантами Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов", несмотря на неравные силы, 4 апреля нанесли новые потери захватчикам, уничтожив за сутки два российских танка и один МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) с зенитной установкой.

Также защитники Украины ликвидировали много пехоты РФ. Об этом сообщил в видеообращении к украинцам заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

"Азовцы" из 40 дней войны России против Украины 35 дней находятся в полной блокаде в Мариуполе. Однако они продолжают удерживать свои позиции и мужественно борются против врага.

По словам Пономаря, украинские бойцы верят победу Украины.

"Мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину, мы надеемся на военно-политическое руководство, и мы безгранично любим нашу Родину", – подчеркнул он.

После зверств орков, которые открылись, когда оккупанты покинули Бучу, Ирпень, Гостомель и другие украинские населенные пункты, защитники Украины должны бороться за свою землю еще яростнее, говорит заместитель командира полка.

"И пусть после кадров из Бучи, кадров из Ирпеня, всего того, что они сделали с Мариуполем, у каждого украинца проснется казацкий характер, несокрушимость духа гайдамаков из Холодного яра, мужество воинов УПА. И мы с холодным умом, с чувством справедливости и отвагой уничтожим каждого оккупанта, кто вступил на нашу землю!" – призывал Пономарь.

Напомним, уже 35 дней украинские бойцы остаются в Мариуполе в полной блокаде. Они держатся на позициях, несмотря на авиационные бомбардировки, атаки баллистическими ракетами, обстрелы с кораблей и наземной артиллерии. Защитники Украины не сдаются и продолжают оборонять город, несмотря на то, что силы врага преобладают в 10 раз.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы из Киевской области в направлении Донбасса. О маневрах оккупационных воинских подразделений ранее предупреждали украинские власти и разведка Запада.

Также сообщалось, что российский оккупанты готовятся к захвату города Харьков. Кроме того, они намерены окружить украинские силы операции Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что стоит быть готовыми к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.

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