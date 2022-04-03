"Каждый день молила Бога дожить до утра": жительница Мариуполя рассказала о 2 неделях в блокадном городе

Алене удалось уехать из Мариуполя с семьей за 3 недели с начала войны / Фото Главред, Алена Воробьева

Почти без еды и воды и под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов – так провела несколько недель в блокадном Мариуполе местная жительница Алена вместе со своей семьей. Свою историю женщина рассказала журналистам Главреда после того, как ей с мужем, тремя бабушками и кошкой удалось в буквальном смысле вырваться из ада.

Когда россияне начали обстреливать Мариуполь, местные жители были уверены, что это ненадолго и опасность пройдет мимо, говорит Алена. Однако 2 марта в районе, где проживала женщина с семьей, полностью исчезли отопление, свет и вода – тогда и пришло осознание, что это бесповоротно.

Дом, где жила семья, не долго оставался невредимым. Сначала вражеский снаряд упал возле соседнего подъезда – буквально в шести шагах. Еще шесть упали за домом – тогда в трехэтажной "хрущевке" повылетали окна. А 5 марта выпущенный оккупантами снаряд попал в крышу их дома.

"У нас вылетели окна в кухне и был разрушен балкон. Нам еще более-менее повезло. А в квартире на третьем этаже, куда попала эта бомба – там вообще кухни нет. Слава Богу, что люди на тот момент уже уехали, их там не было", – вспоминает Алена.

Тогда семья решила, что из города нужно бежать. Это была первая попытка покинуть Мариуполь, однако, к сожалению, неудачная…

Так Мариуполь выглядит сейчас/ Фото Reuters

Город и окрестности беспощадно обстреливали оккупанты. На выезде из Мариуполя украинские военные предупредили семью, что впереди сильные обстрелы. Двигаться дальше было невозможно.

"Слава Богу, что они нам сказали. Потому что мы ехали не с белыми флагами – мы просто хотели выскочить. Одной машиной, колонны тогда не было", – рассказывает мариупольчанка.

"На улице минус 8 градусов, а в квартире выбиты окна. Мы спали одетые во всем, что было"

Возвращаться домой было страшно. Вся семья – Алена с мужем и тремя бабушками – решили остаться на ночевку в драмтеатре. Бомбоубежище в театре было полностью занято – людей тогда было очень много, вспоминает женщина. Все, кто не поместился, ночевали прямо в холле. Для них волонтеры приносили стулья, которые откручивали от пола в зале. В сам зал людей не пускали – в случае бомбежки мог рухнуть купол.

На следующий день семья вернулась в разбомбленный дом – им больше было некуда идти. Прятаться от обстрелов тоже было некуда – в их доме и в соседних не было укрытий, говорит Алена.

Так Мариуполь выглядит сейчас / Фото Reuters

На улице к тому времени еще было минус 8 градусов – при отсутствии отопления и окон в помещении было не намного теплее. Спали одетые во всем, что было, и укрываясь многими одеялами.

"Я даже не разувалась. Ложилась обутой, чтобы сразу выскочить куда-то в коридор, к несущим стенам, если услышу, что что-то летит", – рассказывает женщина.

"Труднее всего было пересилить себя и пойти под обстрелами искать еду и воду"

Есть готовили на улице, как и весь Мариуполь, говорит Алена. Собирались с соседями и сносили, что у кого было. А было немного. В магазинах на тот момент не осталось практически ничего – люди всё разобрали.

Но хуже всего было то, что уже и к тому времени (семья находилась в городе до 17 марта) почти не осталось воды.

"За водой нужно было ходить. Самое страшное – это себя пересилить и пойти под обстрелами, чтобы найти где-то еду и воду. Мы ходили, искали пожарные резервуары и вычерпывали оттуда ведрами воду. И так делал весь Мариуполь, потому что с первых же дней в магазины ничего не поставлялось", – рассказывает Алена, не сдерживая слез.

Частных домов с колодцами практически не было. Найти воду в Мариуполе было трудно еще тогда, когда семья оставалась там. Поэтому сложно представить, что сейчас происходит из-за недостатка воды и еды в городе, говорит женщина.

"И они (российские оккупанты – ред.), падлюки, еще и обстреливали, когда люди собирались большими толпами", – вспоминает жительница города.

"Тела убитых лежали на улицах, их накрывали или хоронили возле домов"

К обстрелам люди уже привыкли, ведь они были постоянно. В моменты тишины местные жители собирались на улице и готовили еду – вместе было спокойнее, говорит Алена. Связи в городе не было никакой – какие-то новости просто пересказывали друг другу.

Погибших хоронили возле домов или просто в парках/ Фото Reuters

Если кто-то погибал от обстрелов, тела оставались на улице, кого-то соседи или знакомые хоронили прямо во дворах или парках.

"У нас, в нашем подъезде, никого не было (погибших – ред.). А другие люди... Ну, их накрывали. Я видела, когда мы шли, прямо на улице накрытые лежали, и всё. А потом я не знаю, куда их. Кого-то, слышала, хоронили возле своих же домов. Я так Бога молила каждый день, чтобы хотя бы день и ночь прожить…", – отмечает Алена.

"К нам прибилась собака – мы делились с ней последней едой, которая у нас была"

Женщина вспоминает, что на улицах было много бездомных животных – как и люди, они беспомощно сновали по городу в поисках пищи.

"Возле детсада неподалеку жила такая старенькая собака. Когда в детский сад прилетели три снаряда и разрушили здание, она прибилась к нам. Мы ее поставили на довольство, на сухпаек. То, что оставалось, ей тоже немножко давали, чтобы с голоду не умерла. Потому что жалко", – говорит мариупольчанка.

При этом семья ухаживала и за своей старенькой кошкой Боней. Когда покидали город, ее забрали с собой. Испуганная, она всегда пряталась как можно дальше, когда слышала обстрелы.

Семья вывезла из Мариуполя и свою кошку Боню. После обстрелов животное теперь боится людей и громких звуков/ Фото Главред, Алена Воробьева

"Самое страшное было пережить, когда колонна встала на мосту и начался обстрел"

Во второй раз семья решилась на попытку уехать из Мариуполя 17 марта. Их авто было иссечено осколками – "прилетело", когда оккупанты обстреливали дома из Градов.

"Машины же все стояли возле дома. Но нам еще повезло, что ни мотор, ничего такого не пострадало, только осколками посекло. Вот это осколки от Града", – рассказывает Алена и показывает, какой след на их авто оставила война. – "В машину упало всё, вперемешку с камнями. Но главное, что было сильно потрескано лобовое стекло. Мы так и выезжали из города – при каждом бугорке оно вгибалось внутрь и сыпалось. Стекло мы поменяли уже в Кривом Роге".

Потрескавшееся стекло, вырванные ручки и зеркала и многочисленные дыры от осколков – такие "отметки" остались на авто мариупольчан после обстрелов/ Главред, Алена Воробьева

Бензин, чтобы выехать из города, для семьи дал сосед – его собственное авто было уничтожено во время обстрелов. Алена с мужем нацепили на свою машину белые простыни, чтобы были за флаги. По дороге встретили еще много машин, которые тоже двигались на выезд, и присоединились к ним. Так образовалась колонна из 20-30 автомобилей.

"Самое страшное было пережить, когда колонна встала на мосту и начался обстрел. Это такое место, где в тебя попасть можно просто с закрытыми глазами", – вспоминает женщина.

"Оккупанты на блокпостах выспрашивали, есть ли у кого сигареты и где поменять рубли на гривны"

На протяжении всего пути к Запорожью было много блокпостов оккупантов. Они останавливали колонну, проверяли у людей документы.

"Записывали, документы проверяли. Оружие везем – не везем? Есть ли у нас знакомые с Азова? Татуировки? Всё спрашивали они. Сигареты очень хотели себе – у них не было, и это была для них большая проблема. И они у всех, кто выезжал, спрашивали о сигаретах. Также жаловались, что здесь негде поменять российские деньги на гривны. Ну, не сволочи ли?! Еще и поменять здесь собрались", – говорит Алена.

Кроме этого, захватчики спрашивали людей, собираются ли они возвращаться назад. Те без сомнения ответили, что нет, однако их, к счастью, пропустили.

Из родственников у Алены никого в Мариуполе не осталось. Некоторых мариупольчан россияне вывозили в село Безымянное Донецкой области, а затем – в оккупированный Донецк. Туда же забрали и двоюродную сестру и племянницу женщины, после чего с ними пропала связь.