От плена до 'подрыва' Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчас

О чем идет речь в материале:
- Где Надежда Савченко во время войны
- Куда пропала Надежда Савченко
- Что случилось с Надеждой Савченко
История Надежды Савченко — одна из самых противоречивых в новейшей истории Украины. От символа сопротивления Кремлю и международной поддержки до фигурантки дела о теракте в Верховной Раде. От пленницы российских тюрем — до военнослужащей на фронте во время полномасштабной войны. Проект "Персона" и издание "Телеграф" собрали ключевые факты о том, кем была и кем является сегодня Надежда Савченко.
Главред выяснил, где сейчас Надежда Савченко.
Плен Кремля и статус национального символа — чем известна Надежда Савченко
В июне 2014 года украинскую летчицу Надежду Савченко захватили боевики так называемой "ЛНР" и передали России. Там ее обвинили в корректировке огня, в результате которой якобы погибли два российских журналиста. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, российский суд приговорил украинскую летчицу к 22 годам заключения.
Смотрите видео о Надежде Савченко:
Почти два года Савченко провела в российских тюрьмах — сначала на оккупированной Луганщине, затем в РФ. Она выдержала длительную, более 80-дневную голодовку, а сами судебные процессы стали показательными и транслировались в мировых СМИ. Именно тогда образ "пленницы Кремля" превратил ее в символ борьбы Украины против российской агрессии.
В 2015 году Савченко присвоили звание Герой Украины. А в мае 2016-го ее освободили в рамках громкого обмена — на двух офицеров ГРУ РФ Александрова и Ерофеева. После 708 дней плена она вернулась домой, выйдя из самолета босиком, в футболке с тризубом.
Смотрите видео ТСН о возвращении Савченко из российского плена:
В какой партии была Савченко
Еще во время пребывания Савченко в российской тюрьме партия "Батькивщина" включила ее в свой избирательный список. После возвращения в Украину Надежда стала народным депутатом, однако политическая карьера стремительно пошла на спад.
Она публично обвиняла украинскую власть в потере Крыма и части Донбасса, а впоследствии вышла из партии Юлии Тимошенко. Резкий негатив в обществе вызвала ее поездка на оккупированный Донбасс в 2017 году, а также заявления о готовности к диалогу с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Савченко даже участвовала во встречах в Минске, которые называла "действенными", и подчеркивала, что видит в лидерах боевиков "людей, а не чертей". Эти слова стали переломным моментом в восприятии ее образа в Украине.
За что судили Надежду Савченко
В марте 2018 года история Надежды Савченко приобрела совершенно иное измерение. Ее обвинили в попытке свержения конституционного строя и подготовке теракта в Киеве. По версии следствия, она якобы планировала минометный обстрел правительственного квартала и убийство руководства государства и депутатов Верховной Рады.
"Кульминацией ее публичной деятельности летчицы стало уголовное дело. В 2018 году СБУ арестовала Савченко по обвинению в попытке организовать государственный переворот. Тогда ее и руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде", - говорится в видеопроекте "Персона".
Сама Савченко вину отрицала, называя дело политической провокацией. Однако общественный резонанс только усилился после того, как она принесла гранаты в парламент. В 2018 году СБУ арестовала ее вместе с Владимиром Рубаном. Этот этап фактически поставил крест на ее политическом будущем.
Смотрите видео о том, куда исчезла Надежда Савченко:
Провал на выборах и возвращение в армию
В 2019 году Савченко во второй раз попыталась попасть в Верховную Раду, баллотируясь в Горловке. Результат оказался сокрушительным — на двух участках за нее проголосовали только восемь избирателей.
После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Надежда Савченко мобилизовалась в территориальную оборону Деснянского района Киева. Она подтверждала свое участие в ТРО, в частности через обращение в соцсетях с поиском раций для обороны Троещины.
Впоследствии стало известно, что Савченко получила звание капитана. При этом она сознательно не афиширует свое местонахождение, объясняя это безопасностью побратимов и нежеланием заниматься публичной показухой.
Смотрите видео 2+2 о том, как выглядела Надежда Савченко до войны:
Новый скандал и фейки о "гибели"
В 2024–2025 годах Савченко снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за публичного конфликта с Марьяной Безуглой.
Безуглая"наехала" на Савченко за один из ее приказов на фронте. Речь идет о приказе отступления, который, как считает эксперт из Верховной Рады, привел к формированию наступления российских войск на Покровск.
"В сети появилась информация, что Надежда Савченко воюет как командир роты в одной из бригад ТРО. Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ об отступлении подразделения вызвал эффект домино – прорыв в Очеретином, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", – отмечала Безуглая.
Савченко же в ответ напомнила оппонентке о ее скандальных постах.
"Публично поссорились и подали заявления друг на друга в СБУ. Очевидно, расследование еще продолжается, потому что на странице Савченко в Фейсбуке это последний или крайний, как говорят у летчиков, пост", - заявили в проекте "Персона".
Что известно о смерти Надежды Савченко
В 2025 году российские пропагандистские ресурсы распространили ложную информацию о якобы гибели бывшей пленницы Кремля и экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко. В частности, так называемый "военкор" Владимир Романов заявил в своем телеграм-канале, что она якобы погибла в результате авиаудара по штабу 112-й бригады ТрО, где, по его словам, Савченко командовала ротой 131-го батальона.
"Появилась информация о том, что в результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВС Украины, "зажмурилась" Надежда Савченко, которая была командиром роты 131 батальона этой бригады", – написал он.
Родственники политика эту информацию опровергли. Ее сестра Вера Савченко заявила в Facebook, что сообщение о смерти является выдумкой.
"Несмотря на то, что (россиян, - ред.) уже негде хоронить в украинской земле, они все хоронят нашу Надежду. Надежда есть и будет! Успокойтесь, убогие!" – написала она.
Как сейчас выглядит Надежда Савченко
Впоследствии сама Надежда Савченко, которая сейчас служит в армии, также отреагировала на слухи о своей гибели и якобы повторном пленении. На своей официальной странице в Facebook она опубликовала опровержение и записала видеообращение в военной форме, в котором подчеркнула, что жива, не находится в плену и продолжает борьбу за Украину.
"Сколько уже можно учить не верить российским фейкам, не распространять ложь по миру. Меня не убили. Я не в плену. Я свободна и жива. Борюсь за свободу Украины и украинцев", - сказала политик.
Вам также может быть интересно:
- Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там было
- Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни
- Украинцы, варяги или русские: какая была национальность у князей Киевской Руси
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред