Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчас

Юрий Берендий
1 марта 2026, 18:51
Где сейчас экс-пленница Кремля Надежда Савченко — жива ли она, как выглядит и что известно о ее службе на фронте — полная история без мифов и российских фейков.
От плена до 'подрыва' Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчас
Куда исчезла Надежда Савченко - где сейчас Надежда Савченко и как выглядит / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где Надежда Савченко во время войны
  • Куда пропала Надежда Савченко
  • Что случилось с Надеждой Савченко

История Надежды Савченко — одна из самых противоречивых в новейшей истории Украины. От символа сопротивления Кремлю и международной поддержки до фигурантки дела о теракте в Верховной Раде. От пленницы российских тюрем — до военнослужащей на фронте во время полномасштабной войны. Проект "Персона" и издание "Телеграф" собрали ключевые факты о том, кем была и кем является сегодня Надежда Савченко.

Главред выяснил, где сейчас Надежда Савченко.

видео дня

Плен Кремля и статус национального символа — чем известна Надежда Савченко

В июне 2014 года украинскую летчицу Надежду Савченко захватили боевики так называемой "ЛНР" и передали России. Там ее обвинили в корректировке огня, в результате которой якобы погибли два российских журналиста. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, российский суд приговорил украинскую летчицу к 22 годам заключения.

Смотрите видео о Надежде Савченко:

Почти два года Савченко провела в российских тюрьмах — сначала на оккупированной Луганщине, затем в РФ. Она выдержала длительную, более 80-дневную голодовку, а сами судебные процессы стали показательными и транслировались в мировых СМИ. Именно тогда образ "пленницы Кремля" превратил ее в символ борьбы Украины против российской агрессии.

В 2015 году Савченко присвоили звание Герой Украины. А в мае 2016-го ее освободили в рамках громкого обмена — на двух офицеров ГРУ РФ Александрова и Ерофеева. После 708 дней плена она вернулась домой, выйдя из самолета босиком, в футболке с тризубом.

Смотрите видео ТСН о возвращении Савченко из российского плена:

В какой партии была Савченко

Еще во время пребывания Савченко в российской тюрьме партия "Батькивщина" включила ее в свой избирательный список. После возвращения в Украину Надежда стала народным депутатом, однако политическая карьера стремительно пошла на спад.

Она публично обвиняла украинскую власть в потере Крыма и части Донбасса, а впоследствии вышла из партии Юлии Тимошенко. Резкий негатив в обществе вызвала ее поездка на оккупированный Донбасс в 2017 году, а также заявления о готовности к диалогу с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Савченко даже участвовала во встречах в Минске, которые называла "действенными", и подчеркивала, что видит в лидерах боевиков "людей, а не чертей". Эти слова стали переломным моментом в восприятии ее образа в Украине.

За что судили Надежду Савченко

В марте 2018 года история Надежды Савченко приобрела совершенно иное измерение. Ее обвинили в попытке свержения конституционного строя и подготовке теракта в Киеве. По версии следствия, она якобы планировала минометный обстрел правительственного квартала и убийство руководства государства и депутатов Верховной Рады.

"Кульминацией ее публичной деятельности летчицы стало уголовное дело. В 2018 году СБУ арестовала Савченко по обвинению в попытке организовать государственный переворот. Тогда ее и руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде", - говорится в видеопроекте "Персона".

Сама Савченко вину отрицала, называя дело политической провокацией. Однако общественный резонанс только усилился после того, как она принесла гранаты в парламент. В 2018 году СБУ арестовала ее вместе с Владимиром Рубаном. Этот этап фактически поставил крест на ее политическом будущем.

Смотрите видео о том, куда исчезла Надежда Савченко:

Провал на выборах и возвращение в армию

В 2019 году Савченко во второй раз попыталась попасть в Верховную Раду, баллотируясь в Горловке. Результат оказался сокрушительным — на двух участках за нее проголосовали только восемь избирателей.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Надежда Савченко мобилизовалась в территориальную оборону Деснянского района Киева. Она подтверждала свое участие в ТРО, в частности через обращение в соцсетях с поиском раций для обороны Троещины.

Впоследствии стало известно, что Савченко получила звание капитана. При этом она сознательно не афиширует свое местонахождение, объясняя это безопасностью побратимов и нежеланием заниматься публичной показухой.

Смотрите видео 2+2 о том, как выглядела Надежда Савченко до войны:

Новый скандал и фейки о "гибели"

В 2024–2025 годах Савченко снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за публичного конфликта с Марьяной Безуглой.

Безуглая"наехала" на Савченко за один из ее приказов на фронте. Речь идет о приказе отступления, который, как считает эксперт из Верховной Рады, привел к формированию наступления российских войск на Покровск.

"В сети появилась информация, что Надежда Савченко воюет как командир роты в одной из бригад ТРО. Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ об отступлении подразделения вызвал эффект домино – прорыв в Очеретином, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", – отмечала Безуглая.

Савченко же в ответ напомнила оппонентке о ее скандальных постах.

"Публично поссорились и подали заявления друг на друга в СБУ. Очевидно, расследование еще продолжается, потому что на странице Савченко в Фейсбуке это последний или крайний, как говорят у летчиков, пост", - заявили в проекте "Персона".

Что известно о смерти Надежды Савченко

В 2025 году российские пропагандистские ресурсы распространили ложную информацию о якобы гибели бывшей пленницы Кремля и экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко. В частности, так называемый "военкор" Владимир Романов заявил в своем телеграм-канале, что она якобы погибла в результате авиаудара по штабу 112-й бригады ТрО, где, по его словам, Савченко командовала ротой 131-го батальона.

"Появилась информация о том, что в результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВС Украины, "зажмурилась" Надежда Савченко, которая была командиром роты 131 батальона этой бригады", – написал он.

Родственники политика эту информацию опровергли. Ее сестра Вера Савченко заявила в Facebook, что сообщение о смерти является выдумкой.

"Несмотря на то, что (россиян, - ред.) уже негде хоронить в украинской земле, они все хоронят нашу Надежду. Надежда есть и будет! Успокойтесь, убогие!" – написала она.

Как сейчас выглядит Надежда Савченко

Впоследствии сама Надежда Савченко, которая сейчас служит в армии, также отреагировала на слухи о своей гибели и якобы повторном пленении. На своей официальной странице в Facebook она опубликовала опровержение и записала видеообращение в военной форме, в котором подчеркнула, что жива, не находится в плену и продолжает борьбу за Украину.

"Сколько уже можно учить не верить российским фейкам, не распространять ложь по миру. Меня не убили. Я не в плену. Я свободна и жива. Борюсь за свободу Украины и украинцев", - сказала политик.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Савченко Верховная Рада нардеп Народный депутат народные депутаты Надежда Савченко Надя Савченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:47Мир
Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:45Мир
Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, детали

18:29Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Последние новости

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

Реклама
18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

Реклама
16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

12:29

Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

12:11

Почему нельзя сеять рассаду в землю с огорода: проблема, которую большинство игнорирует

11:57

"Это было сильно": Ирину Билык ограбили в Милане

11:50

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

11:29

Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

Реклама
10:53

"Бахкает, летит": украинские звезды застряли в Дубае под обстрелами

10:53

Американцы впервые применили украинскую тактику использования дронов – Politico

10:24

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

10:16

Что удалось россиянам этой зимой: Буданов назвал главный успех врага

10:07

Почему кот скрежещет зубами, когда смотрит в окно: стоит ли переживать хозяину

09:51

"Синий нарушитель": военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

09:29

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

08:58

До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеимнение

08:57

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: подробный прогноз на каждый день

08:54

США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять