Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь

Савченко отметила, что в настоящее время она стала увлекаться шитьем. К слову, Надежда изготовляет машины, которые можно использовать как подушки.
Бывшая узница Кремля и нардеп Надежда Савченко рассказала, что сейчас происходит в ее жизни, и где она берет деньги на существование, сообщает Украина 24.
Так, Савченко отметила, что в настоящее время она стала увлекаться шитьем. К слову, Надежда изготовляет машины, которые можно использовать как подушки. Заказы она получает в виде фотографии машины.
"Я пошила коллекцию таких машин", - высказалась бывшая нардеп.
При этом Савченко отметила, что на одной такой поделке она может заработать от 8 до 20 тысяч гривен. По словам Надежды, все зависит от сложности поставленной задачи.
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"Все-таки у меня есть образование швеи. Когда тебе нужны деньги, ты находишь, как их заработать. Кто-то умеет шить, кто-то вышивать. Мне это делать иногда интересно, потому что это отвлекает от того, что творится в мире", - высказалась бывшая военная.
- Ранее экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала фото с отдыха и стала объектом для шуток пользователей соцсетей. В частности, на одной из фотографий Савченко позировала с металлическими крыльями на фоне водоема.