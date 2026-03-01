Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду весной

Садовод раскрыла секрет толстой рассады без покупных удобрений.

Каждый садовод хочет вырастить крепкую рассаду, чтобы впоследствии получить богатый урожай. Чем подкармливать рассаду весной и как превратить даже слабые и вытянувшиеся саженцы в сильные растения, способные дать "тонны" урожая, разобрался Главред.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО раскрыли, как очень быстро, а самое главное, ничего не покупая, абсолютно бесплатно, сделать из любой рассады — даже чахлой, тоненькой, вытянувшейся — крепкую, очень богатырскую, мощную рассаду.

"Это самая важная подкормка, которая поможет ей налиться силами и укрепиться перед высадкой. Именно такая рассада после пересадки сразу же пойдет в рост, начнет цвести и вырастет в крепкие кусты, которые принесут большой урожай", - рассказала садовод.

Все ингредиенты есть у каждого дома.

Для начала вам понадобится 1 литр горячей воды (не кипяток). В нее нужно добавить одну чайную ложку без горки томатной пасты. Пасту можно взять любую или даже кетчуп. Если вы используете кетчуп, то его понадобится лишь половина чайной ложки.

Все тщательно перемешать и настаивать в течение часа, пока вода остывает.

Томатная паста богата микро- и макроэлементами (магний, цинк, калий, фосфор, железо), что способствует утолщению стебля и укреплению иммунитета.

Второй ингредиент - дрожжи. Они необходимы, поскольку перерабатывают сахар, создавая полезный микробиом, который питает рассаду, снижает стресс после пересадки и стимулирует немедленный рост. Толстый стебель помогает рассаде быстро восстанавливаться даже после повреждения листьев.

Раствор нужно настаивать пару часов. Самое главное - не размешивать его сразу.

"Только через пару часов, когда подкормка настоялась, ее хорошо размешивают ложкой и аккуратно по одной чайной ложке вносят под каждый кустик по влажной почве", - посоветовала садовод.

Чем подкормить рассаду для увеличения урожайности

Через неделю после этой подкормки можно сделать еще одну для многократного увеличения урожайности.

Ингредиенты:

1 литр горячей воды;

1 кусочек ржаного или обычного хлеба (батона);

1 капля йода.

Приготовление:

1. Замочить хлеб в горячей воде. Настаивать сутки (например, с вечера до вечера следующего дня).

2. Перед применением добавить 1 каплю йода и тщательно перемешать.

Вносить по одной столовой ложке на каждый кустик.

Эта подкормка значительно увеличивает урожайность. Как говорит садовод, урожай можно будет собирать "вёдрами и мешками".

