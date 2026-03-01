Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

О чем вы узнаете:
- Как украинский язык возвращает слова, утраченные из-за советской русификации
- Как именно восстанавливается украинская лексика
Язык — это не только средство общения, но и генетический код нации. На протяжении десятилетий советская власть пыталась искусственно сблизить украинский язык с русским, исключая из употребления исконные и самобытные слова. Сегодня, во время национального возрождения, эти лексемы возвращаются в активную речь.
Их восстановление — это не мода, а акт исторической справедливости и важный шаг к языковой самодостаточности. Главред расскажет более подробно.
Как работала советская языковая цензура
Как рассказывают на канале "Украинский для взрослых", советская языковая политика имела четкую цель — сформировать "единый советский народ" с максимально унифицированным языком. Украинские словари проходили идеологическую цензуру, а слова, не имевшие прямых соответствий в русском языке или звучавшие слишком иначе, исключались.
Их заменяли кальками или искусственно приближенными формами, которые со временем закрепились в образовании, медиа и официальном общении.
"Националистические" и "устаревшие": как исчезали слова
Аутентичную лексику часто клеймили как "националистическую", "архаичную" или "диалектную". Так украинский язык терял мелодичность и точность, а на государственном уровне формировался суржик.
Слова, которые возвращаются в активную речь
Языковеды выделяют немало слов, которые были привычными для украинцев до русификации:
- Летовище вместо аэропорт — естественное слово с прозрачной этимологией.
- Дзыгари вместо часов — лексема с западноукраинским культурным шармом.
- Горнятко вместо чашка — слово, тесно связанное с традицией домашнего уюта.
- Филижанка — древний элемент городской культуры, особенно кофейной.
- Мистець вместо художник — более широкое понятие, охватывающее различные виды творчества.
Видео о том, как украинцы восстанавливают язык, можно посмотреть здесь:
Кулинария тоже была под давлением
Языковая репрессия коснулась даже кухни. Названия блюд и процессов унифицировали в соответствии с советскими стандартами. Так слово "наїдки" уступило место безликим "стравам", а "пляцок" и "перепис" выживали только в семейной речи.
Сегодня эти названия возвращаются — в ресторанах, кулинарных блогах и современных меню.
Почему возвращение слов — это не архаизация
Используя исконные слова — "амбасада", "летовище", "светлина" — мы не усложняем язык, а делаем его более устойчивым к внешнему воздействию. Богатый синонимический ряд позволяет точнее формулировать мысли и избегать суржика.
Как естественно возвращать слова в речь
Языковеды советуют начинать постепенно:
- Выбирать одно новое слово и использовать его в течение недели.
- Читать классическую и современную украинскую литературу.
- Вдохновлять своим примером, а не исправлять других.
Язык — живой организм. И каждый украинец может стать тем, кто помогает ему восстанавливаться.
Вас может заинтересовать:
- Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец
- Украинские обереги: как вышивка и мотанка защищали дом и семью
- Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать
Об источнике: "Украинский для взрослых"
"Украинский для взрослых" — это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5–8" и "Общаемся на украинском правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред