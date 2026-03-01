Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

Украинцы все чаще сознательно используют забытые слова, превращая языковое возрождение в часть повседневной жизни, а не только академическую тему.

https://glavred.info/culture/ne-arhaizmy-a-nasledie-pochemu-zabytye-slova-snova-vhodyat-v-modu-10738907.html Ссылка скопирована

Забытые украинские слова / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как украинский язык возвращает слова, утраченные из-за советской русификации

Как именно восстанавливается украинская лексика

Язык — это не только средство общения, но и генетический код нации. На протяжении десятилетий советская власть пыталась искусственно сблизить украинский язык с русским, исключая из употребления исконные и самобытные слова. Сегодня, во время национального возрождения, эти лексемы возвращаются в активную речь.

Их восстановление — это не мода, а акт исторической справедливости и важный шаг к языковой самодостаточности. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Как работала советская языковая цензура

Как рассказывают на канале "Украинский для взрослых", советская языковая политика имела четкую цель — сформировать "единый советский народ" с максимально унифицированным языком. Украинские словари проходили идеологическую цензуру, а слова, не имевшие прямых соответствий в русском языке или звучавшие слишком иначе, исключались.

Их заменяли кальками или искусственно приближенными формами, которые со временем закрепились в образовании, медиа и официальном общении.

"Националистические" и "устаревшие": как исчезали слова

Аутентичную лексику часто клеймили как "националистическую", "архаичную" или "диалектную". Так украинский язык терял мелодичность и точность, а на государственном уровне формировался суржик.

Слова, которые возвращаются в активную речь

Языковеды выделяют немало слов, которые были привычными для украинцев до русификации:

Летовище вместо аэропорт — естественное слово с прозрачной этимологией.

вместо — естественное слово с прозрачной этимологией. Дзыгари вместо часов — лексема с западноукраинским культурным шармом.

вместо — лексема с западноукраинским культурным шармом. Горнятко вместо чашка — слово, тесно связанное с традицией домашнего уюта.

вместо — слово, тесно связанное с традицией домашнего уюта. Филижанка — древний элемент городской культуры, особенно кофейной.

— древний элемент городской культуры, особенно кофейной. Мистець вместо художник — более широкое понятие, охватывающее различные виды творчества.

Видео о том, как украинцы восстанавливают язык, можно посмотреть здесь:

Кулинария тоже была под давлением

Языковая репрессия коснулась даже кухни. Названия блюд и процессов унифицировали в соответствии с советскими стандартами. Так слово "наїдки" уступило место безликим "стравам", а "пляцок" и "перепис" выживали только в семейной речи.

Сегодня эти названия возвращаются — в ресторанах, кулинарных блогах и современных меню.

Почему возвращение слов — это не архаизация

Используя исконные слова — "амбасада", "летовище", "светлина" — мы не усложняем язык, а делаем его более устойчивым к внешнему воздействию. Богатый синонимический ряд позволяет точнее формулировать мысли и избегать суржика.

Как естественно возвращать слова в речь

Языковеды советуют начинать постепенно:

Выбирать одно новое слово и использовать его в течение недели. Читать классическую и современную украинскую литературу. Вдохновлять своим примером, а не исправлять других.

Язык — живой организм. И каждый украинец может стать тем, кто помогает ему восстанавливаться.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Украинский для взрослых" "Украинский для взрослых" — это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5–8" и "Общаемся на украинском правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред