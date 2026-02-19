Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

В Верховной Раде объяснили, что вызвало волну заболеваемости среди нардепов.

Вирус атаковал нардепов

У всех обследованных выявили один и тот же возбудитель - норовирус

Приняты меры, чтобы предотвратить распространение инфекции

Случаи заболевания среди украинских народных депутатов и сотрудников аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной Рады. Об этом сообщили в парламенте со ссылкой на выводы Центра превентивной медицины Государственного управления делами.

После появления информации о возможном отравлении Аппарат Рады оперативно инициировал проверку с привлечением профильных специалистов. Была проведена инспекция столовой, персонала и всей сопутствующей документации, проверены продукты питания, процесс приготовления блюд, а также исследованы образцы питьевой воды и воды, используемой для готовки.

К лабораторным анализам присоединились эксперты киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

По результатам ПЦР-исследований у всех обследованных выявили один и тот же возбудитель - норовирус. Это острое инфекционное заболевание, которое быстро распространяется в закрытых коллективах и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

В парламенте подчеркнули, что после установления причины были приняты дополнительные санитарные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Напомним, Главред писал, что ранее в Верховной Раде Украины зафиксировали волну заболеваемости среди народных депутатов и работников Аппарата. 38 нардепов заболели настолько серьезно, что им пришлось подключать капельницы. Среди пострадавших – в основном нардепы от "Слуги народа".

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, отслужившим в рамках "Контракта 18-24".

Недавно парламент одобрил продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в условиях полномасштабной войны. Это уже был 18-й раз, когда Рада голосовала по этим вопросам.

Что такое норовирус Норовирус - это высокозаразная кишечная инфекция, которую часто называют "зимней рвотой" или "желудочным гриппом". Он является главной причиной острого гастроэнтерита во всем мире. Симптомы начинаются внезапно через 12-48 часов после заражения. Основные признаки - сильная рвота, водянистая диарея, тошнота и боли в животе. Возможны небольшая температура (до 38°C), головная и мышечная боль. Специфических лекарств (антивирусных) против норовируса нет, антибиотики бесполезны.

