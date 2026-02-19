Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

Черные вкрапления на капусте — распространенное явление, но не каждый догадывается, что они означают.

Пекинская капуста давно стала привычным продуктом в нашем рационе. Она хрустящая, сочная и удобная в приготовлении, поэтому ее часто добавляют в салаты, горячие блюда или даже используют вместо листьев салата в бургерах. Но нередко покупатели сталкиваются с ситуацией, когда даже на вид свежий кочан имеет черные пятна.

Главред расскажет, что означают эти вкрапления и можно ли употреблять такую капусту.

Что означают черные пятна на пекинской капусте

На самом деле черные пятна на листьях пекинской капусты не всегда являются признаком порчи, пишет Onet. В большинстве случаев они являются результатом естественных физиологических изменений в тканях. Причиной может быть длительное хранение, перепады температуры во время транспортировки или даже механические повреждения, которые со временем темнеют.

Можно ли есть пекинскую капусту, если на ней есть черные пятна

Если листья остаются плотными, без слизи и неприятного запаха, капусту можно есть, просто срезав пораженные участки.

Однако бывают ситуации, когда черные пятна сигнализируют о порче. Если они становятся мягкими, водянистыми, имеют неприятный запах или сопровождаются общим увяданием кочана, продукт лучше не употреблять. Это уже признаки того, что овощ испортился и может быть опасен для здоровья.

Как хранить пекинскую капусту

Пекинскую капусту следует хранить в холодильнике при стабильной температуре, желательно отдельно от фруктов, которые выделяют этилен, ведь он ускоряет порчу. После разрезания кочан рекомендуем использовать в течение нескольких дней, чтобы он не терял свежесть и хрусткость.

