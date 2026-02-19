Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

Инна Ковенько
19 февраля 2026, 15:40
33
Черные вкрапления на капусте — распространенное явление, но не каждый догадывается, что они означают.
Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть
Можно ли есть пекинскую капусту с черными пятнами - ответ эксперта/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означают черные пятна на пекинской капусте
  • Можно ли есть пекинскую капусту с черными пятнами

Пекинская капуста давно стала привычным продуктом в нашем рационе. Она хрустящая, сочная и удобная в приготовлении, поэтому ее часто добавляют в салаты, горячие блюда или даже используют вместо листьев салата в бургерах. Но нередко покупатели сталкиваются с ситуацией, когда даже на вид свежий кочан имеет черные пятна.

Главред расскажет, что означают эти вкрапления и можно ли употреблять такую капусту.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа

Что означают черные пятна на пекинской капусте

На самом деле черные пятна на листьях пекинской капусты не всегда являются признаком порчи, пишет Onet. В большинстве случаев они являются результатом естественных физиологических изменений в тканях. Причиной может быть длительное хранение, перепады температуры во время транспортировки или даже механические повреждения, которые со временем темнеют.

Можно ли есть пекинскую капусту, если на ней есть черные пятна

Если листья остаются плотными, без слизи и неприятного запаха, капусту можно есть, просто срезав пораженные участки.

Однако бывают ситуации, когда черные пятна сигнализируют о порче. Если они становятся мягкими, водянистыми, имеют неприятный запах или сопровождаются общим увяданием кочана, продукт лучше не употреблять. Это уже признаки того, что овощ испортился и может быть опасен для здоровья.

Как хранить пекинскую капусту

Пекинскую капусту следует хранить в холодильнике при стабильной температуре, желательно отдельно от фруктов, которые выделяют этилен, ведь он ускоряет порчу. После разрезания кочан рекомендуем использовать в течение нескольких дней, чтобы он не терял свежесть и хрусткость.

Читайте также:

Об источнике: Onet

Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

капуста продукты питания
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

16:42Мир
Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"

Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"

16:39Украина
Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Последние новости

16:42

Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

16:39

Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"Видео

16:37

Ужасные ямы на трассе Киев - Чоп в Житомирской области: стало известно, когда их заделают

16:35

Почему в СРСР стены красили только до половины: настоящая причина удивит

16:27

Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

Через два месяца после смерти: стало известно, от чего умер звезда "Криминального чтива"

15:40

Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

15:13

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:12

Больше чем у Маска: девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс

Реклама
14:54

Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

14:51

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:34

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

14:11

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в деревне

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

13:44

Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

Реклама
12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

Реклама
09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять