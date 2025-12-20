Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

Анна Ярославская
20 декабря 2025, 03:39
15
Апельсин можно заморозить целиком, дольками, в виде сока или цедры без ущерба для вкуса.
Апельсин
Как правильно заморозить апельсины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кратко:

  • Замороженные апельсины сохраняют свой яркий вкус в течение нескольких месяцев
  • Быстрая заморозка предотвращает слипание апельсинов
  • После заморозки цитрусы прекрасно подходят для выпечки, соусов и маринадов

Зимой апельсины часто поступают в больших количествах, поскольку сезонные скидки позволяют сэкономить значительную сумму. Если ваш холодильник полон цитрусовых, заморозка поможет сберечь урожай до весны.

Главред разобрался, как заморозить апельсины и можно ли есть апельсины после заморозки.

видео дня

Цитрусовые всех видов прекрасно переносят заморозку. Причем заморозить можно любую часть апельсина - дольки, ломтики, мякоть, апельсиновый сок, цедру и даже весь фрукт целиком без ущерба для вкуса, пишет Martha Stewart.

Как заморозить целый апельсин

Целые апельсины можно сразу же заморозить практически без предварительной подготовки. Возможно, это не самый эффективный способ заморозки, но если вы спешите, то можете просто промыть кожуру цитрусовых, промокнуть ее чистым кухонным полотенцем или бумажной салфеткой и заморозить целиком.

Это отличный способ сохранить цитрусовые, которые вы не успеете съесть до того, как они испортятся. Кожура становится приятным бонусом — вы можете снять с нее цедру позже. После размораживания мякоть станет более мягкой, а время размораживания будет дольше, чем для нарезанных фруктов.

Замораживание долек и ломтиков апельсина

Для большинства домашних кулинаров оптимальный способ заморозки — это приготовление апельсинов по частям. Очистите фрукт от кожуры и заморозьте его дольками, ломтиками или кусками без кожуры.

Чтобы избежать слипания, сначала проведите быструю заморозку. Она также предотвратит их слипание в герметичном пакете.

Для быстрой заморозки разложите дольки или ломтики апельсина на противне и поместите в морозилку. Через пару часов поместите кусочки апельсина в герметичный пакет.

Замораживание апельсинового сока

Апельсиновый сок, пожалуй, самый простой в заморозке апельсиновый продукт. Свежевыжатый или бутилированный 100-процентный апельсиновый сок можно поместить в пакеты для заморозки или формочки для льда.

Если вы кладете сок в пакет, пригодный для заморозки, обязательно оставьте место для расширения — свободного места должно быть примерно две трети.

Существует множество способов использования апельсинового сока. Это прекрасный ингредиент для тортов, соусов, коктейлей и многого другого.

Замораживание апельсиновой цедры

Апельсиновая цедра также хорошо переносит заморозку, при этом её вкус не меняется.

Чтобы заморозить апельсиновую цедру: разложите её на противне, положите в морозилку на пару часов, а затем переложите в небольшой герметичный контейнер.

Апельсиновая цедра добавляет аромата тортам, печенью и другим блюдам. Также она содержит дополнительные питательные вещества, включая витамин С и гесперидин, известные своими антиоксидантными, противовоспалительными и кардиозащитными свойствами.

Сколько времени хранятся замороженные апельсины

Замороженные целые апельсины, дольки или ломтики, цедра и выжатый сок хранятся до 6 месяцев.

Апельсиновый сок в бутылках хранится до года.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Лучшие сорта апельсинов для заморозки

Замораживать можно абсолютно любые цитрусовые, говорят эксперты.

Использование размороженных апельсинов

После размораживания апельсины следует использовать в течение нескольких дней. После размораживания их текстура становится мягче, что делает их отличным ингредиентом для выпечки, но менее подходящими для употребления в свежем виде.

Размороженные апельсины можно добавлять в смузи, выпечку и даже в заправки, соусы и маринады.

Замороженные кусочки апельсина, цедра и сок особенно полезны в рецептах, где требуется несколько цитрусовых компонентов — например, в пирогах или маринадах.

Если прошлым летом вы заморозили арбуз, то Главред писал, как его кушать зимой. Читайте материал: Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

апельсины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:10Украина
Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

23:47Украина
РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабря

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабря

Последние новости

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:28

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

07:01

Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

06:10

Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополемнение

05:52

Гороскоп на завтра 21 декабря: Скорпионам - финансовые потери, Водолеям - веселье

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
05:30

Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

04:41

Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

04:18

Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду

Реклама
03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Реклама
22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

Реклама
19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять