Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

Апельсин можно заморозить целиком, дольками, в виде сока или цедры без ущерба для вкуса.

https://glavred.info/lifehack/kak-sohranit-apelsiny-na-polgoda-sekret-kulinarov-10725608.html Ссылка скопирована

Как правильно заморозить апельсины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кратко:

Замороженные апельсины сохраняют свой яркий вкус в течение нескольких месяцев

Быстрая заморозка предотвращает слипание апельсинов

После заморозки цитрусы прекрасно подходят для выпечки, соусов и маринадов

Зимой апельсины часто поступают в больших количествах, поскольку сезонные скидки позволяют сэкономить значительную сумму. Если ваш холодильник полон цитрусовых, заморозка поможет сберечь урожай до весны.

Главред разобрался, как заморозить апельсины и можно ли есть апельсины после заморозки.

видео дня

Цитрусовые всех видов прекрасно переносят заморозку. Причем заморозить можно любую часть апельсина - дольки, ломтики, мякоть, апельсиновый сок, цедру и даже весь фрукт целиком без ущерба для вкуса, пишет Martha Stewart.

Как заморозить целый апельсин

Целые апельсины можно сразу же заморозить практически без предварительной подготовки. Возможно, это не самый эффективный способ заморозки, но если вы спешите, то можете просто промыть кожуру цитрусовых, промокнуть ее чистым кухонным полотенцем или бумажной салфеткой и заморозить целиком.

Это отличный способ сохранить цитрусовые, которые вы не успеете съесть до того, как они испортятся. Кожура становится приятным бонусом — вы можете снять с нее цедру позже. После размораживания мякоть станет более мягкой, а время размораживания будет дольше, чем для нарезанных фруктов.

Замораживание долек и ломтиков апельсина

Для большинства домашних кулинаров оптимальный способ заморозки — это приготовление апельсинов по частям. Очистите фрукт от кожуры и заморозьте его дольками, ломтиками или кусками без кожуры.

Чтобы избежать слипания, сначала проведите быструю заморозку. Она также предотвратит их слипание в герметичном пакете.

Для быстрой заморозки разложите дольки или ломтики апельсина на противне и поместите в морозилку. Через пару часов поместите кусочки апельсина в герметичный пакет.

Замораживание апельсинового сока

Апельсиновый сок, пожалуй, самый простой в заморозке апельсиновый продукт. Свежевыжатый или бутилированный 100-процентный апельсиновый сок можно поместить в пакеты для заморозки или формочки для льда.

Если вы кладете сок в пакет, пригодный для заморозки, обязательно оставьте место для расширения — свободного места должно быть примерно две трети.

Существует множество способов использования апельсинового сока. Это прекрасный ингредиент для тортов, соусов, коктейлей и многого другого.

Замораживание апельсиновой цедры

Апельсиновая цедра также хорошо переносит заморозку, при этом её вкус не меняется.

Чтобы заморозить апельсиновую цедру: разложите её на противне, положите в морозилку на пару часов, а затем переложите в небольшой герметичный контейнер.

Апельсиновая цедра добавляет аромата тортам, печенью и другим блюдам. Также она содержит дополнительные питательные вещества, включая витамин С и гесперидин, известные своими антиоксидантными, противовоспалительными и кардиозащитными свойствами.

Сколько времени хранятся замороженные апельсины

Замороженные целые апельсины, дольки или ломтики, цедра и выжатый сок хранятся до 6 месяцев.

Апельсиновый сок в бутылках хранится до года.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Лучшие сорта апельсинов для заморозки

Замораживать можно абсолютно любые цитрусовые, говорят эксперты.

Использование размороженных апельсинов

После размораживания апельсины следует использовать в течение нескольких дней. После размораживания их текстура становится мягче, что делает их отличным ингредиентом для выпечки, но менее подходящими для употребления в свежем виде.

Размороженные апельсины можно добавлять в смузи, выпечку и даже в заправки, соусы и маринады.

Замороженные кусочки апельсина, цедра и сок особенно полезны в рецептах, где требуется несколько цитрусовых компонентов — например, в пирогах или маринадах.

Если прошлым летом вы заморозили арбуз, то Главред писал, как его кушать зимой. Читайте материал: Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред