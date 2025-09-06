Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

Вы узнаете:
- Можно ли замораживать арбуз
- Что можно приготовить из замороженного арбуза
Заморозка - отличный способ сохранить фрукты и овощи на зиму. Так они максимально сохранят все свои витамины и минералы. Кроме того, не нужно тратить время и силы на консервацию. Ранее Главред рассказывал, как засолить арбузы на зиму. Детальнее читайте в материале: Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт. Теперь же мы поделимся еще одним рецептом, который обеспечит вкус лета в холодную зимнюю пору.
В частности, вы узнаете, как заморозить арбуз и как его впоследствии использовать.
Как пишет Simply Recipes, арбуз можно заморозить, но для этого нужно следовать нескольким ключевым шагам и использовать замороженный фрукт для конкретных целей.
Для заморозки желательно выбирать арбузы без косточек, чтобы не возиться с семечками ни до, ни после заморозки, но в принципе подойдёт любой арбуз.
Для начала срежьте зелёную кожуру и белую мякоть и нарежьте розовую часть кубиками размером примерно 2,5 см. Застелите один или два больших противня пергаментной бумагой и разложите кубики на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они не соприкасались. Замораживайте как минимум один час, а в идеале — два-три часа.
После заморозки переложите кубики в пакет для заморозки с застёжкой-молнией, выпустите из них воздух и храните до месяца.
Важный совет! Не замораживайте арбуз целиком или большими кусками. Замороженный арбуз нужно использовать, пока он ещё заморожен, поэтому, если оставить его разрезанным на крупные куски, то с ним будет сложно работать.
Как использовать замороженный арбуз
Поскольку арбуз в основном состоит из воды, при размораживании он теряет ее большую часть, из-за чего плод становится рыхлым.
Поэтому размораживать замороженный арбуз категорически не стоит.
К счастью, замороженный арбуз очень вкусный. Просто ешьте по несколько кусочков замороженного арбуза. По текстуре он похож на фруктовый лед, и в нём нет ни сахара, ни красителей.
Как приготовить арбузное граните
Из замороженного продукта можно приготовить арбузное граните. Для этого положите арбуз в кухонный комбайн и несколько раз взбейте, чтобы разбить кубики, а затем соскребите их со стенок. Продолжайте измельчать арбуз до образования пышной розовой пудры.
Подавайте граните немедленно. Десерт можно полить сгущённым молоком или посыпать смесью чили, соли и сахара.
Интересный факт: "граните" - это разновидность полузамороженного фруктового льда с сахаром. Похож на шербет, но с более плотной структурой. Десерт родом из Сицилии, но имеет арабские корни.
Ранее Главред писал, как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку.
Также блогер поделилась лайфхаками, как хранить ягоды в холодильнике, чтобы на них не появилась плесень.
О ресурсе: Simply Recipes
Сайт Simply Recipes основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Сначала проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.
Аудитория Simply Recipes превышает 15 миллионов посетителей в месяц.
"Все наши рецепты разработаны профессионалами, тщательно протестированы и рассчитаны на настоящую домашнюю кухню, поэтому на вашем столе они будут такими же вкусными, как и на нашем. Наша главная цель — делиться рецептами, которые вам захочется готовить снова и снова", - говорится на сайте.
