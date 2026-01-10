Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

Алина Гросу порадовала поклонников отличной новостью.

https://glavred.info/starnews/kto-taynyy-muzh-aliny-grosu-stali-izvestny-podrobnosti-10731239.html Ссылка скопирована

Алина Гросу ждет первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Алина Гросу объявила о беременности

Кто ее второй муж

Украинская известная певица Алина Гросу сегодня, 10 января, рассказала о беременности.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором показалась с округлым животиком и мужем, но снова не показала его лицо.

видео дня

Уже давно ходят разговоры о том, что мужем артистки стал российский актер Роман Полянский, с которым она состояла в отношениях еще до начала полномасштабной войны в Украине.

"Если вам честно сказать, мы специально не прячемся. Есть куча фото людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А у мужа вообще больше нет личных страниц", - говорила Алина в одном из интервью.

Алина Гросу и Роман Полянский / фото: instagram.com, Алина Гросу

Все же поклонники разгадали, что Гросу ждет ребенка от Полянского и написали об этом множество комментариев под ее новым видео.

"Ура, я знала, что это Роман";

"Боже, как все гармонично. А больше всего радует, что все-таки это Роман";

"Вау, я так радуюсь за вас, молодцы! Ни разу не сомневалась, что это Роман. По глазам хорошо видно, и очень рада, что вы через столько лет пронесли свою любовь и будете иметь ребенка";

"Я так рада за вас с Романом, хорошо, что на вашу любовь не повлиял тот ужас, который творится в мире", - написали фанаты певицы.

Алина Гросу беременна / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Поклонники порадовались за Алину Гросу / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Личная жизнь Алины Гросу

В марте прошлого года Алина Гросу показала свою свадьбу, но не говорила, кто стал ее избранником. Это второй брак артистки, ранее она была замужем за российским бизнесменом, но отношения длились не долго. Также Алина проживает в США, где учится в Голливудской школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена известного украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – рассказала о проблемах со здоровьем. На своей странице в соцсетях Екатерина опубликовала кадры, на которых показалась под капельницей и уточнила, что уже третий раз за последние три недели заболела.

А также первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом. На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала свежие снимки и показала, как она сейчас выглядит.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред