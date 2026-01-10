Укр
Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

Алена Кюпели
10 января 2026, 18:59
19
41-летний принц Гарри и 77-летний король Чарльз "очень хотят" положить конец своему многолетнему расколу.
Скорый приезд Гарри может указывать на серьезность ситуации
Принц Гарри придумал, как сделать шаг на встречу королю/ Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Кратко:

  • Что задумал принц Гарри
  • Как состоится встреча с Королем

Сообщается, что принц Гарри протянет королю Чарльзу руку примирения, попросив его открыть Игры Invictus в Великобритании.

"Принц Гарри очень хочет видеть Чарльза на Играх Invictus — и он хочет, чтобы тот открыл Игры вместе с ним", — сообщил источник.

видео дня

Как пишет Page Six, он пояснил, что Гарри "исполнит мечту", выйдя на сцену рядом с монархом на церемонии открытия в 2027 году, в комментариях, опубликованных в пятницу.

король Чарльз III
Король Чарльз III может приехать на игры/ ua.depositphotos.com

Источники сообщили изданию, что 41-летний принц Гарри и 77-летний король Чарльз "очень хотят" положить конец своему многолетнему расколу, который достиг апогея, когда Гарри и его жена Меган Маркл покинули королевскую семью и переехали в Монтесито, штат Калифорния, в 2020 году.

"Это уместно, поскольку Игры Invictus возвращаются в Великобританию впервые с 2014 года, и учитывая, что Чарльз является главой Вооруженных сил", — пояснил источник издания.

"На Игры Invictus всегда приглашаются главы государств, но Гарри хочет пойти дальше и пригласить Чарльза на церемонию открытия. Игры представляют собой дело, близкое сердцу обоих", - добавляет он.

Принц Гарри во время интервью для ВВС
Принц Гарри решился на важный шаг / bbc.com

Источник сообщил, что отец и сын "похоже, хотят примирения", и отметил, что Игры — это "прекрасная возможность для них работать вместе".

"Вид их на сцене во время открытия был бы трогательным и соответствовал бы духу этого события", — добавил он.

Король Чарльз
Король Чарльз / инфографика: Главред

Ранее Главред рассказывал, что сын легендарного футболиста Дэвида и его жена дизайнера и певицы Виктории Бруклин Бекхэм попросил своих знаменитых родителей общаться с ним только через адвокатов.

Накануне скандальный певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь. На своей странице в соцсетях Винник сделал публикацию с соболезнованиями.

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

