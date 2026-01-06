Принц Гарри может в скоро времени воссоединиться с королевской семьей

В сентябре принц Гарри написал письмо министру внутренних дел.

https://glavred.info/starnews/princ-garri-mozhet-v-skoro-vremeni-vossoedinitsya-s-korolevskoy-semey-10730057.html Ссылка скопирована

Король Чарльз и принц Гарри держат дистанцию/ коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

В чем принц Гарри одержал маленькую победу

Как это может сблизить его с семьей

Принц Гарри вскоре может воссоединиться с королевской семьей после победы в своей давней борьбе за безопасность во время визитов в Великобританию.

Как пишет Page Six, комитет по делам королевской семьи и VIP-персон Ravec провел новую оценку рисков и определил, что Гарри соответствует критериям для получения официальной защиты.

видео дня

Младший сын короля Чарльза предстал перед судом на двухдневном слушании в мае прошлого года, и его адвокат утверждал, что его жизнь находится в опасности без полицейской защиты.

Король Чарльз III в ссоре с младшим сыном/ ua.depositphotos.com

41-летний Гарри первоначально проиграл судебное дело против Ravec после того, как комитет постановил, что он больше не имеет права на полицейскую защиту, поскольку не является работающим членом королевской семьи.

После первоначального проигрыша дела Гарри был назван "опустошенным" и обвинил королевский двор в оказании влияния на это решение.

В сентябре принц Гарри написал письмо министру внутренних дел Шабане Махмуд после того, как преследователь смог приблизиться к герцогу на расстояние двух шагов во время недавнего визита в Лондон.

Преследователь, ранее уже угрожавший в интернете, нарушил "защищенную зону" во время визита Гарри в детскую благотворительную организацию WellChild в сентябре.

Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

Инцидент произошёл после того, как ему была предоставлена ​​полицейская охрана на весь день.

Два дня спустя, когда Гарри посещал Имперский колледж Лондона, преследователь попытался приблизиться к нему, и, как сообщается, его остановил член его личной охраны.

Именно эти тревожные события побудили Ravec запустить новую оценку рисков.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что в Сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным. Комик пополнил ряды ВСУ в феврале 2025 года и выполняет боевые задачи на Донецком направлении.

Ранее также стало известно о том, что итальянский музыкант, певец и актер Адриано Челентано, который ушел из большого кино еще в 1992 году, переживает нелегкие времена вместе со своей супругой Клаудией Мори.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред