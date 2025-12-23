Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

Кратко:
Король Карл III крайне недоволен слухами о восшествии принца Уильяма на престол.
По данным Page Six, монарх, в частности, "не в восторге" от предположений, что его старший сын руководит страной на фоне борьбы 77-летнего короля с раком.
"Он не в восторге от этого, поскольку наконец-то достиг положения, которого ждал всю жизнь", — сообщил источник изданию во вторник. "Теперь, когда он король, все сосредоточены на том, кто займет его место".
Инсайдер утверждает, что 43-летний Уильям "сильный духом и упрямый" в королевских делах, и что он и его жена Кейт Миддлтон ясно демонстрируют свою власть общественности.
Издание подчеркнуло величественное появление пары на государственном банкете в начале этого месяца как способ показать, что "монархия здорова независимо от того, что происходит с королем".
Источник также указал на то, что их сын, принц Джордж, в последние месяцы "взял на себя больше ответственности", что доказывает, что "следующее поколение уже на подходе".
Чарльз, взошедший на престол в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II, публично объявил о своем диагнозе — раке — в прошлом году.
В своем последнем сообщении о состоянии здоровья в начале этого месяца король Чарльз заявил, что "график лечения рака может быть сокращен в новом году" благодаря "ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению предписаний врачей".
король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
