"Должны простить": Винник со сцены заступился за русских

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны в Украине уехал жить в Германию, сделал скандальное заявление во время своего концерта. В сети появился ролик, на котором артист призывает украинцев "прощать", а после этого исполняет песню на русском языке.

Как утверждает Telegram-канал "Злива", во время концерта Олег решил сделать оригинальный призыв к миру — только не к гражданам террористической РФ, которые пришли воевать на нашу землю, а к самим украинцам. Он произнес целую речь, в которой призвал бывших сограждан найти в себе силы и простить захватчиков.

"Нужно прощать. Я знаю, что тяжело, знаю, что больно, но должны простить друг друга. Дай Бог нам миру!", — сказал Винник на видео.

Слова певца возмутили общественность — на них отреагировали как блогеры, так и обычные украинцы. Заявление Винника прокомментировал и известный блогер-сплетник Богдан Беспалов.

"Скажи это в глаза матерям погибших воинов, всем, кто потерял дома и близких. За подобное нужно открывать уголовную ответственность", — считает блогер.

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

