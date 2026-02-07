"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

Важное из заявлений Кулика:
- Китай может пересмотреть политику поставок товаров в РФ
- У РФ есть чувствительные точки, на которые Китай мог бы надавить
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос о том, к каким способам давления на Россию Китай потенциально может прибегнуть.
"Я сразу отверг бы идею так называемого магического выключателя. Мол, Китай нажал кнопку – и Путин перестал стрелять. Такого инструмента в Китае не существует и никогда не существовало", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Вмести с тем эксперт считает, что Китай может пересмотреть политику поставок товаров двойного назначения, которые являются критически важными для России.
"Речь идет о возможном пересмотре поставок станков, используемых в машиностроении и оборонно-промышленном комплексе РФ. Это производство боеприпасов, ракет, самолетов, танков и т.д. Это комплектующие для дронов, электроника из Китая, львиная доля которой используется в российских ракетных и авиационных системах", - указал он.
По словам собеседника, у РФ есть чувствительные точки, на которые Китай теоретически мог бы надавить, чтобы подтолкнуть Путина к определенным решениям. Он указал, что также Китай является единственным серьезным партнером России, на котором держится ее внешняя торговля.
"Это главный покупатель российских товаров и одновременно ключевой поставщик критически важных ресурсов для российской экономики и ВПК. И если Китай начнет говорить достаточно жестким голосом, таким, чтобы его действительно услышали, Путин не сможет это игнорировать", - добавил Кулик.
Китай не спешит помогать РФ: мнение эксперта
Экономист Виталий Шапран оценил перспективы России по привлечению внешнего финансирования для ведения войны в 2026 году. По его мнению, Москва практически лишена реальных источников заимствований за рубежом: у стран вроде КНДР, Ирана или Эритреи нет необходимых финансовых ресурсов, а Китай, хоть и извлекает выгоду из сотрудничества с РФ и, возможно, участвует в передаче военных технологий, избегает рисков и не спешит кредитовать Россию.
Ранее в Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины. Поддержка Китаем развязанной Россией войны с Украиной негативно влияет на отношения Пекина и Брюсселя, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Напомним, ранее НАТО назвало Китай решающим фактором российско-украинской войны. Альянс призвал Пекин прекратить материальную и политическую поддержку Москвы.
Как сообщалось ранее, Китай не будет стоять на стороне России, сказал глава МИД Украины. В то же время Пекин не будет поддерживать Киев. Китайское государство будет отстаивать только свои интересы, полагает дипломат.
О персоне: Виталий Кулик
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
