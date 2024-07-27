В Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины

Поддержка Китаем развязанной Россией войны с Украиной негативно влияет на отношения Пекина и Брюсселя, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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Китай должен поспособствовать миру в Украине - Боррель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Китаю следует использовать свое влияние на агрессора Россию, чтобы Москва прекратила воевать с Украиной. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На сайте Европейской службы внешних дел указано, что Боррель озвучил свое заявление в ходе встречи с главным китайским дипломатом Ван И.

В частности, чиновник ЕС рассказал об обеспокоенности ситуацией с поддержкой Китаем "захватнической войны России против Украины, которая негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем".

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Боррель призвал Китай оказать давление на РФ и поддержать мир в Украине.

"Он выразил обеспокоенность тем, что экспорт Китаем большого количества товаров и предметов двойного назначения является поддержкой России в наращивании военной техники и призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине", - подчеркивается в сообщении. Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

Китай и война России с Украиной – главные новости по теме:

В своем коммюнике по итогам саммита в Мадриде НАТО назвало Китай решающим фактором российско-украинской войны. Альянс призвал Пекин прекратить материальную и политическую поддержку Москвы.

"КНР стала решающим фактором войны России против Украины посредством своего так называемого партнерства "без ограничений" и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы. Это увеличивает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и евроатлантической безопасности. Мы призываем КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН, прекратить всю материальную и политическую поддержку военных усилий России. Это включает в себя передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат в качестве ресурсов для российского оборонного сектора", - сказано в документе.

В ответ КНР направила протест НАТО и трактовало такую позицию, как "провокацию, содержащую явную ложь и клевету". В посольстве Китая в ЕС сказали, что Пекин никогда не поставлял летального оружия ни Москве, ни Киеву.

"Нормальные торговые потоки с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению", - считают в китайском дипломатическом ведомстве.

Китай не будет стоять на стороне России, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В то же время Пекин не будет поддерживать Киев. Китайское государство будет отстаивать только свои интересы, полагает дипломат.

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