Китай никогда не станет на сторону РФ: Кулеба удивил заявлением

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и Китай рассматривают двусторонние отношения.

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Китай никогда не станет на сторону Украины или РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай никогда не станет на сторону России, однако он и не будет стоять на стороне Украины. Он всегда будет отстаивать только свои интересы в любых международных отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

"Те, кто считает, что Китай будет стоять на стороне России, или на стороне Украины, то они глубоко ошибаются или слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китаем развития ситуации в мире, а не только в Украине", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что во время встречи украинская делегация получила от Китая "очень четкий сигнал" о том, что он рассматривает двусторонние отношения с Украиной

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"Был очень четкий сигнал о том, что Китай рассматривает двусторонние отношения с Украиной вне контекста любых процессов, которые происходят, - вне контекста их отношений с Россией, вне контекста наших отношений с Соединенными Штатами, или войны, которую Россия развязала против Украины... Они не мыслят так: "давайте здесь встанем на сторону России, а здесь на сторону Украины". Они всегда твердо, на протяжении тысячелетий, стояли, и еще на протяжении тысячелетий будут стоять исключительно на позиции интересов Китая", - сказал Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Украина-Китай - отношения на фоне войны

Китай с первых дней полномасштабного вторжения занял позицию нейтральной стороны, однако дальше своими действиями, в частности дипломатическими заявлениями, доказывал обратное - что поддерживает в этой войне режим Путина.

Этим объясняется в частности укрепление экономического сотрудничества с Россией. Кроме этого, СМИ неоднократно писали о военной поддержке КНР ВПК России.

Но Украина все равно рассчитывает на дипломатическое содействие Китая в будущих переговорах с Россией. Зеленский, например, отмечал, что Пекин имеет рычаги давления на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях находится в Китае. Главный вопрос, который поднимут обе стороны, - вопрос мира в Украине.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая относительно войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, им безразлично, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживление китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут продолжаться бесконечно.

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