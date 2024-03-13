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"Разговор глухого с немым": Жданов оценил, чем могут закончиться переговоры с РФ

Анна Ярославская
13 марта 2024, 01:45
Оккупанты будут требовать "учесть реалии сегодняшних дней".
Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов спрогнозировал результаты мирных переговоров с РФ / Главред, скрин

Китай заинтересован в мирных переговорах между Россией и Украиной, чтобы прекратить огонь, заморозить конфликт, отменить санкции и оживить экономику КНР. При этом переговоры могут длиться бесконечно. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, за столом переговоров Турция будет формально поддерживать формулу мира Зеленского.

"И каждый раз в Стамбуле будут спрашивать у России: ну что, вы будете выводить войска? А представители Москвы ответят: нет, мы же это завоевали, надо учесть реалии сегодняшних дней. Ведь именно так все время звучит российская риторика. Это как в фильме Иван Васильевич меняет профессию: "Кемскую волость требуют, воевали, говорят, так подай ее сюда". Вот точно так же и здесь. И это будет бесконечный разговор – глухого с немым, как было в Минском формате", - сказал Жданов.

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Он напомнил, что во время Минских переговоров переговоров первым шагом должно было быть прекращение огня, за которым следовал бы отвод войск.

"Чтобы не топтаться в начале, было решено начинать с любого пункта, который был готов. После этого прекращение огня задвинули на задний план и начали обсуждать гуманитарные вопросы, а далее – изменения в Конституцию и статус легализации "Л/ДНР". И здесь будет то же самое", - считает Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Мирные переговоры РФ и Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нужно продолжать оказывать помощь Украине и усиливать Киев, чтобы показать главе Кремля Владимиру Путину, что он не получит "желаемого" результата в рамках боевых действий. Путин должен сесть за стол переговоров, надо найти решение, при котором Украина останется независимой, отметил Столтенберг.

В интервью швейцарскому телеканалу RSI Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление. В частности, понтифик ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Франциска и сказал, что Папа Римский занимается "виртуальным посредничеством" между РФ и Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.

Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.

"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:

  • полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
  • полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.

Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

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