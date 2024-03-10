"Виртуальное посредничество": Зеленский жестко поставил на место Папу Римского

Зеленский заявил, что Папа Римский занимается "виртуальным посредничеством" между РФ и Украиной.

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Зеленский отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Папа Римский предложил украинцам "поднять белый флаг" и пойти на мирные переговоры с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и жестко поставил его на место. Это заявление он прокомментировал в вечернем видеообращении.

Зеленский заявил, что Папа Римский занимается "виртуальным посредничеством" между РФ и Украиной.

"Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи - все. Я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить. Я благодарю каждого, кто в Украине и с Украиной делает все для того, чтобы сохранить жизнь, спасибо всем, кто помогает и кто действительно рядом - действиями и молитвами", - сказал Зеленский. видео дня

Кто такой Папа Франциск? Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Напомним, что Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.

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