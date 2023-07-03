Ватикан дал заднюю: посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана по Украине

Мирный посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи посетил с визитом столицу страны-агрессора РФ, где встретился с советником российского диктатора Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ Кириллом. По результатам поездки кардинал заявил, что у Ватикана нет мирного плана, который мог бы остановить войну России в Украине.
По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы в разговорах с представителями оккупантов якобы не обсуждались, передает Reuters.
"Встречи были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились. Не существует мирного плана, нет посредничества. Существует большое стремление, чтобы насилие прекратилось и чтобы человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких", – сказал Дзуппи.
Кардинал добавил, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты состоявшихся встреч.
Отметим, выступая 30 июня перед религиозной делегацией Константинопольского патриарха, Папа Франциск сказал, что войне в Украине "не видно конца". В тот же день было обнародовано заявление Ватикана, в котором говорится, что визит был "направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру".
Мирная инициатива Папы Римского
В мае Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.
При этом Украине ничего не было известно о мирной инициативе Папы Римского Франциска. Об этом писало издание CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины.
"Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования", - сказал собеседник журналистов.
О том, что страна-агрессор Россия не знает о миротворческой миссии Ватикана в Украине 2 мая заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
3 мая государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска относительно завершения войны в Украине состоится в любом случае.
"Миротворческая миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал Паролин.
3 мая Папа Римский Франциск встретился с высокопоставленным митрополитом Русской православной церкви Антонием. Он является вторым человеком в РПЦ после патриарха Кирилла, который активно поддерживает захватническую войну РФ против Украины и геноцид украинцев.
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