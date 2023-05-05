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Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

Анна Ярославская
5 мая 2023, 09:20 обновлено 5 мая, 09:26
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Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.

Митрополит Антоний, Папа Римский Франциск
Папа Римский встретился с митрополитом Антонием / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск в среду, 3 мая, встретился с высокопоставленным митрополитом Русской православной церкви Антонием. Он является вторым человеком в РПЦ после патриарха Кирилла, который активно поддерживает захватническую войну РФ против Украины и геноцид украинцев.

Как сообщает Еuractiv, встреча Папы Римского и митрополита Антония произошла через несколько дней после того, как понтифик сделал интригующий комментарий о том, что Ватикан участвует в миссии, направленной на прекращение войны в Украине.

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"Митрополит (епископ) Антоний, фактически номер два в РПЦ, занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра, а затем был первым, кто приветствовал Папу в конце. С Антонием он разговаривал дольше, чем с другими", - пишет издание.

Мирная инициатива Папы Римского

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.

При этом Украине ничего не известно о мирной инициативе Папы Римского Франциска. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины

"Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования", - сказал собеседник журналистов.

О том, что страна-агрессор Россия не знает о миротворческой миссии Ватикана в Украине, во вторник, 2 мая, заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 мая государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска относительно завершения войны в Украине состоится в любом случае.

"Миротворческая миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал Паролин.

РПЦ поддерживает войну РФ в Украине

Скандальный глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявлял, что война в Украине, где российские оккупанты убивают мирных жителей, является "святым делом".

Гундяев также пытается убедить россиян, что они гибнут в Украине "за будущее своей страны". Он призвал отложить внутренние разногласия и объединиться.

Также в Сети появилось видео, на котором российский священник цинично заявил, что украинский народ якобы сбился с "пути истинного".

Также российский поп зачитывает ужасные строчки одного псалома.

"Блажен тот, кто возьмет младенцев твоих и разобьёт о камень", - говорит священник.

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