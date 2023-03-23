"Разобьёт младенцев о камень": священник из РФ рассказал оккупантам, как убивать украинских детей

Российский священник цинично заявил, что украинский народ якобы сбился с "пути истинного".

Священник благословил оккупантов на убийства детей / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты продолжают воевать против Украины, убивать мирных людей, в том числе и детей. Российские священники не стесняются благословлять оккупантов на такое и даже шокируют словами, которые церковники им говорят.

В Сети распространяется видео, на котором слышно, как священник Российской православной церкви говорит о том, что украинский народ якобы "сбился с пути истинного". Также российский поп зачитывает ужасные строчки одного псалома.

"Блажен тот, кто возьмет младенцев твоих и разобьёт о камень", - говорит священник.

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Священник благословил оккупантов на убийства детей / скриншот из видео

Поддержка патриархом Кириллом войны РФ против Украины

Напомним, российский патриарх Кирилл активно поддерживает войну России против Украины. Ранее он активно призывал убивать украинцев. Действия российского диктатора Путина он оправдывал в частности, тем, что якобы "позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну".

Позже российский патриарх Кирилл Гундяев цинично заявил, что россияне и украинцы являются "одним народом", в котором произошел "политический раскол". Он похвалил российскую церковь за то, что она якобы "делает всё, чтобы украинцы и россияне не стали врагами".

После этого патриарх Кирилл угрожал всему миру. Он цинично заявил, что наступит конец света, если кто-то будет пытаться уничтожить РФ. Ему показалось, что сейчас под угрозой находится "весь человеческий род".

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