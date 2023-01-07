'Есть политический раскол': патриарх Кирилл 'наехал' на Украину из-за 'смены вектора развития'

Глава РПЦ цинично заявил, что украинцы и россияне якобы "единый народ".

Патриарх Кирилл назвал украинцев и россиян одним народом / Фото УНИАН

Российский патриарх Кирилл Гундяев цинично заявил, что русские и украинцы являются "одним народом", в котором произошел "политический раскол". Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Он похвалил русскую церковь за то, что она якобы "делает все, чтобы украинцы и русские не стали врагами".

"Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. Православная церковь была и есть силой, скрепляющей этот народ. Раскол политический существует", - сказал патриарх Кирилл.

Он переживает из-за того, что Украина "радикально меняет вектор политического развития", который не совпадает с вектором развития России. Гундяев также обвинил Украину якобы в разжигании вражды между украинцами и россиянами.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Ранее российский патриарх РПЦ Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира". На встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей он заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

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