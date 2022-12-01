"Русский мир – это не только Россия": патриарх Кирилл похвалил оккупантов за убийства украинцев

Путин, патриарх Кирилл / kremlin.ru

Российский патриарх РПЦ Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира".

На встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, он заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

"Сегодня Донбасс – это передняя линии обороны русского мира. А русский мир – это не только Россия, он везде, где живут люди, воспитанные в традициях православия и в традициях русской морали. Конечно, мораль, нравственность – это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании морального чувства. И вот нашими точками опоры – людей, живущих в русской степени, есть вера и любовь к отчизне", — заявил Кирилл.

Напомним, еще в июне постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы против него в будущем были введены ограничения.

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