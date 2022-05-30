Зеленский разнес ЕС за задержку шестого пакета санкций против России

Владимир Зеленский / Reuters, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая обратился к Европейскому совету и раскритиковал ЕС за то, что до сих пор не ввели шестой пакет санкций против России.

По словам Зеленского, с предыдущего пакета прошло уже 52 дня, и с того момента российское вторжение не прекратилось.

Зеленский напомнил, что пятый пакет санкций был введен еще 8 апреля, и с тех пор прошло уже 52 дня.

"Тогда по состоянию на 8 апреля российскими оккупантами было убито 169 детей, а по состоянию на сегодняшний день - 243 ребенка. Тогда было разрушено 928 учебных заведений, сегодня - 1888. Количество ракетных ударов по Украине уже почти 1600. Россия применила почти 2400 ракет, а тогда было около 1000 ракет. Вот таков прогресс агрессии", - отметил Зеленский.

По мнению президента, соответственно должен быть прогресс и в санкциях, чтобы заставить Россию искать мир с Украиной.

"Никаких компромиссов за счет нашего суверенитета и территориальной целостности быть не может. Почему шестого пакета санкций до сих пор нет? Почему вы зависите от давления России, а не наоборот? Почему Россия до сих пор может зарабатывать по 1 млрд евро ежедневно, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории РФ до сих пор активны российские государственные каналы? Почему российские чиновники и судьи до сих пор не под санкциями?", - добавил Зеленский.

Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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