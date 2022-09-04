Патриарх Кирилл начал угрожать россиянам адом

Патриарх Кирилл / УНИАН, АИФ

Патриарх Кирилл выступил с новым скандальным заявлением. Он призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, иначе их ждет "путь в ад".

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал он, передает ТАСС.

По его словам, если человек "из большого количества денег не может помочь другому - это путь в ад, и говорить тут не о чем".

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При этом предстоятель РПЦ напомнил про евангельское выражение Христа о том, что "трудно богатому войти в Царство Божие".

Напомним, 2 июня постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отмети, что Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы против него в будущем были введены ограничения.

"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность", - отметил Николенко.

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