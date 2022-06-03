"Понесет наказание": против патриарха Кирилла введут санкции

Патриарх Кирилл / УНИАН, АИФ

Европейский Союз принял шестой пакет санкций против России. Патриарх Кирилл так и не попал в список ограничений.

Как написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, запрет 90% импорта российской нефти нанесет серьезный удар по военным запасам страны-оккупанта.

Между тем отзыв патриарха Кирилла из шестого пакета является следствием единодушия относительно принятия решений странами ЕС.

"Религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку путинской войны", - отметил глава дипломатии ЕС.

Что заявили в Украине

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отмети, что Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы против него в будущем были введены ограничения.

"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность", - отметил Николенко, передает РБК-Украина.

По словам пресс-секретаря МИД, Украина уже подготовила санкционный список, в который попали более 12 тысяч олигархов, чиновников, пропагандистов и военных преступников России.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем тем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", - добавил Николенко.

Российский режим, как отметил пресс-секретарь МИД, должен понести ответственность из-за развязанной войны против Украины.

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Санкции против России

Напомним, 2 июня постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.

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