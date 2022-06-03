"Понесет наказание": против патриарха Кирилла введут санкции

Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы против него в будущем были введены ограничения.
Европейский Союз принял шестой пакет санкций против России. Патриарх Кирилл так и не попал в список ограничений.
Как написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, запрет 90% импорта российской нефти нанесет серьезный удар по военным запасам страны-оккупанта.
Между тем отзыв патриарха Кирилла из шестого пакета является следствием единодушия относительно принятия решений странами ЕС.
"Религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку путинской войны", - отметил глава дипломатии ЕС.
Что заявили в Украине
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отмети, что Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы против него в будущем были введены ограничения.
"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность", - отметил Николенко, передает РБК-Украина.
По словам пресс-секретаря МИД, Украина уже подготовила санкционный список, в который попали более 12 тысяч олигархов, чиновников, пропагандистов и военных преступников России.
"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем тем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", - добавил Николенко.
Российский режим, как отметил пресс-секретарь МИД, должен понести ответственность из-за развязанной войны против Украины.
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Санкции против России
Напомним, 2 июня постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.
При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.
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