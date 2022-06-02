ЕС одобрил шестой пакет санкций против России: что в него входит

Санкции против Россия / depositphotos.com

Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

"Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России одобрен послами ЕС. Он должен появиться в официальном журнале ЕС завтра", - написал журналист Рикардо Йозвяк в Twitter.

При этом он добавил, что из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Шестой пакет санкций против РФ: что в него входит

Частичное нефтяное эмбарго - запрет на импорт нефти, перевозимой по морю.

Отключение Сбербанка от системы SWIFT,

Персональные санкции против представителей силовых структур из рф, бизнесменов, представителей СМИ.

Отметим, против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.

Полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, после чего они вступят в силу.

Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

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Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

31 мая лидеры стран ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго против России. Эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу.

В шестой пакет санкций входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ.

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