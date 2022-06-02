ЕС одобрил шестой пакет санкций против России: что в него входит

Из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.
"Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России одобрен послами ЕС. Он должен появиться в официальном журнале ЕС завтра", - написал журналист Рикардо Йозвяк в Twitter.
При этом он добавил, что из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Шестой пакет санкций против РФ: что в него входит
- Частичное нефтяное эмбарго - запрет на импорт нефти, перевозимой по морю.
- Отключение Сбербанка от системы SWIFT,
- Персональные санкции против представителей силовых структур из рф, бизнесменов, представителей СМИ.
Отметим, против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.
Полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, после чего они вступят в силу.
Шестой пакет санкций ЕС против России
План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.
Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.
Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.
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Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.
8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.
31 мая лидеры стран ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго против России. Эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу.
В шестой пакет санкций входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ.
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