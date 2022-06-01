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Кулеба назвал главный недостаток шестого пакета санкций

1 июня 2022, 21:21

Чиновник уверен, что условия введения новых ограничений нарушают стопроцентное единство всего Европейского союза.

Дмитрий Кулеба
Кулеба объяснил, что не так с шестым пакетом санкций ЕС / Reuters

Главный недостаток антироссийского пакета санкций ЕС состоит в том, что в нем имеются исключения для определенных стран, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телемарафона.

"Решение (по шестому пакету санкций - ред.) есть и это очень хорошо. Опасный прецедент в том, что это решение создало отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это - Венгрия, Чехия, Словакия. Опасность в том, что теперь обсуждая какие-либо санкции создается прецедент, когда для определенных стран есть отдельный режим", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Чиновник уверен, что условия введения новых ограничений нарушают стопроцентное единство всего Европейского союза. Поэтому в будущем нужно будет работать над тем, чтобы в седьмом пакете санкций против РФ не было подобных исключений.

Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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