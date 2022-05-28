У Зеленского призвали вернуть РФ за железный занавес: при каком условии

Подоляк высказался о создании железного занавеса над Россией / ОПУ

Власти Украины требуют предоставить дальнобойные реактивные системы залпового огня для войны против России. Это поможет вернуть оккупантов под железный занавес, заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, сегодня нашим бойцам трудно "ответить" оккупантам из-за постоянных дальнобойных обстрелов с их стороны. Если же Запад передаст Украине необходимое вооружение, это поможет украинский военным продолжить защищать страну.

"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного трудно воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас", - пишет Подоляк.

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Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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