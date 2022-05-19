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Если Украина будет в НАТО, Путин не рискнет нанести по ней ядерный удар – посол в ФРГ

19 мая 2022, 11:14

Украина могла бы так же быстро вступить в Альянс, как и Финляндия с Швецией, считает Андрей Мельник.

Андрей Мельник
Для быстрого вступления Украины в НАТО должно быть принято политическое решение - Мельник / Посольство Украины в Германии

Украина стремится как можно скорее вступить в НАТО. Евроатлантическая интеграция государства могла бы состояться так же быстро, как и в ситуации с Финляндией и Швецией. Для этого нужно принять исключительно политическое решение. Если Киев будет в Альянсе, угроза атомной войны снизится. Тогда президент РФ Владимир Путин будет понимает, что если он нанесет ядерный удар по украинскому государству, последует точно такой же ответ. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В интервью изданиям медиагруппы Funke украинский дипломат заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО в быстром порядке, как Швеция или Финляндия.

"Вполне понятно, что мы хотим как можно скорее попасть в НАТО. Это может пройти так же скоро, как и в случае со Швецией либо Финляндией", - сказал он.

По словам Мельника, для реализации такого сценария потребуется исключительно политическое решение.

"Чтобы быстро интегрировать Украину в Альянс, требуется лишь сугубо политическое решение", - уточнил посол.

Также он добавил, что с Украиной в НАТО снизится риск ядерной войны. Путин не рискнет пойти на такой шаг, понимая аналогичную ответную реакцию.

Читайте также"Победителю достается все": после войны Украина может стать членом НАТО без ПДЧ - Арестович"Если Украина будет находиться в составе НАТО, угроза атомной войны снизится. Тогда бы Путин знал: если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара. И это удержало бы его от нападения", - подчеркнул Андрей Мельник.

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Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Представители государств передали официальные документы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 18 мая. Заявки государств должны согласовать 30 стран-участников коллективного блока безопасности Запада.

Как сообщало агентство Bloomberg, интеграцию государств в НАТО пока блокирует Турция. Анкара требует от Швеции и Финляндии объявить террористической организацией Рабочую партию Курдистана. Также турецкое государство настаивает на том, чтобы было отменено эмбарго на поставки оружия, состоялось ее возвращение в программу истребителя F-35, участия в утверждении нового пакета закупок истребителей F-16 и снятия санкций за покупку ЗРК С-400 у России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, впрочем, выразил надежду, что Альянсу удастся договориться с Турцией по поводу Швеции и Финляндии в НАТО. Вопрос должны решить на переговорах с Анкарой.

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