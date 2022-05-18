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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

18 мая 2022, 11:36

Таким образом страны Скандинавии официально запустили процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около двух веков нейтралитета Швеции.

Нато, Швеция, Финляндия
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО/ Nato.int и ua.depositphotos.com

Представители Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент", ‒ заявил генсек Столтенберг.

Теперь заявки стран должен согласовать каждое из 30 государств-союзников в Североатлантическом альянсе.

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Напомним, ранее, 20 апреля, в парламенте Финляндии на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.

Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.

Позднее финские журналисты писали, что власти России, грозились в качестве мести за такое намерение Финляндии прекратить поставки газа в страну.

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Автор: Егор Бунин
НАТО Йенс Столтенберг новости Финляндии новости Швеции
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