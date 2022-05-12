Россия 13 мая отрубит поставки газа в Финляндию - СМИ / коллаж ua.depositphotos.com

Власти страны-агрессора, России, уже в ближайшую пятницу, 13 мая, могут прекратить поставки газа в Финляндии ‒ в качестве мести за недавнее заявление официального Хельсинки о планах как можно скорее подать заявку на членство в НАТО. Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на свои источники.

Официально финские власти не подтверждают эту информацию. Журналисты со ссылкой на источники отмечают, что ключевые политики были предупреждены о том, что Россия с 13 мая может прекратить поставки газа.

"Финляндия пока не намерена это комментировать, но ждет, прекратится ли подача газа. Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для финской промышленности и производства продуктов питания", ‒ сообщает издание.

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Напомним, ранее, 20 апреля, в парламенте Финляндии на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.

Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.

Заявка на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может быть подана в любой момент. Ожидается, что решение будет принято до 12 мая.

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