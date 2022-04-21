Безумная политика режима Путина: Илларионов объяснил, зачем РФ стянула войска к границе с Финляндией

Россия не демонстрирует готовности воевать с Финляндией - Илларионов / УНІАН

Стягивание войск России к границам Финляндии не указывает на готовность Москвы к военному противостоянию с Хельсинки. Меры направлены на безосновательную демонстрацию силы. Речь идет об одном из элементов безумной политики, которую проводит правящий режим президента Владимира Путина. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, указывает ли ситуация с концентрацией войск России на подготовку государства к войне с Финляндией, он сказал, что такие маневры являются безосновательной демонстрацией. Подобные меры не сигнализируют о готовности или намерениях начинать военные действия.Читайте такжеПока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – Илларионов

"Нет, это безосновательная демонстрация. Она не означает готовности или тем более намерения вести военные действия против Финляндии. Это лишь один из дополнительных демонстративных элементов той безумной политики, какую сейчас проводит путинский режим", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Напомним, ранее после того, как Финляндия заявила о планах по вступлению в Североатлантический альянс, Россия начала стягивать войска к ее границам. После этого Москва предостерегла Хельсинки от вступления в НАТО. Спустя несколько часов было установлено передвижение тяжелого вооружения к финским кордонам, которое включало ракетные системы.

Планы Финляндии по вступлению в НАТО

В парламенте Финляндии в среду, 20 апреля, на фоне войны России против Украины, состоялись дебаты о возможности интеграции государства в Североатлантический альянс. В частности, 200 депутатов в течение нескольких часов обсуждали заключение правительства о преимуществах и рисках пребывания Финляндии в НАТО. Позже вопрос о стране в Альянсе снова вынесут на обсуждение общего состава парламента. Процедура займет ориентировочно несколько недель.

Примечательно, президент Финляндии Саули Ниинистё не обязан дожидаться окончания процесса. Заявка о принятии страны в НАТО может быть подана в любой момент.

Большинство финнов поддерживали военный нейтралитет НАТО, однако государство регулярно принимало участие в учениях Альянса. На фоне военного вторжения России в Украину евроатлантическую интеграцию Финляндии теперь поддерживают 60%.

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