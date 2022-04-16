Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

Если Украина победит в войне с РФ, то не она будет стремиться в НАТО, а Альянс будет стремиться к ней / Макс Левин

На сайте Главред состоялся чат с экономистом, старшим научным сотрудником Центра политики безопасности в Вашингтоне, президентом Института экономического анализа Андреем Илларионовым. Общаясь с читателями, он рассказал, от каких двух факторов будет зависеть продолжительность войны в Украине, и когда она может закончиться восстановлением контроля над Донбассом и Крымом, почему угроза для Киева не снята с отводом российских войск от столицы, чем объясняются зверства российской армии в Буче, а также как изменится роль нашей страны в результате войны с Россией.

Кроме того, гость Главреда рассказал, как санкции Запада повлияют на способность России продолжать войну против Украины, насколько близок дефолт РФ, и какой будет жизнь рядового россиянина после него.

Представляем стенограмму чата с Андреем Илларионовым.

Микки: Почему, по-вашему, Путин решился развязать войну с Украиной и ее продолжать, даже когда блицкриг провалился и стала очевидна ошибочность той информации, основываясь на которой он принимал решение о начале операции?

Андрей Илларионов: Подготовку к этой войне Путин начал примерно два десятилетия назад, когда в 2003 году осуществил первую попытку захвата украинской территории – косы Тузла в Керченском проливе. Но коса была защищена украинскими пограничниками и президентом Украины Леонидом Кучмой, который был вынужден прервать свой визит в Латинскую Америку и вернуться, едва его начав. Тогда Кучма прилетел в Крым и организовал действия по обороне косы Тузла.

С тех пор было немало других событий, которые подтверждали намерения Путина по отношению к Украине, украинцам и украинской территории.

Важнейший этап на этом пути – 3 апреля 2008 год, Бухарестский саммит НАТО, во время которого Путин объяснял Джорджу Бушу-младшему и собравшимся лидерам государств, что Украина, с его точки зрения, является несостоявшимся государством, а половина территории страны – "Новороссия" – якобы принадлежит России и должна быть ей передана. По сути, тогда были публично заявлены территориальные претензии России к Украине.

Далее были хорошо известные события 2014 года: оккупация Крыма и развязанная война на Донбассе.

2022 год принес совершенно другой уровень действий сначала в виде "специальной военной операции" России, после попытка ведения полномасштабной войны против Украины, а затем и попытка ведения военных действий на одном, хотя и крупном, направлении.

Все эти действия указывают на то, что Путин самостоятельно принял решение о начале наступления на Украину. Это решение не навязано кем-то извне. Это часть его мировоззрения, которое вполне можно назвать имперским, и особое психологическое состояние.

Цель Путина можно свести к стремлению воссоздать "историческую Россию".

Все это говорит о том, что для Путина существование независимого украинского государства, независимой украинской нации, независимого украинского этноса, людей украинской национальности является невозможным. Именно этому посвящены его выступления, статьи и доклады: украинцев, как, впрочем, и белорусов, как отдельных наций, не существует, и все они – лишь часть русского народа.

Андрей Илларионов / УНИАН

Несмотря на то, что было представлено множество опровержений этих слов, были представлены объяснения на уровне истории, этнических исследований, лингвистики и реального существования независимого государства Украина, Путин продолжает придерживаться своего мнения. Причем в последний раз он это утверждал пару дней назад во время встречи с Лукашенко на Дальнем востоке.

Все это говорит о том, что концепция Путина, какой бы ложной, превратной и безосновательной она ни была, с точки зрения любого нормального человека, по-прежнему живет в нем. Путин по-прежнему ею руководствуется и, базируясь именно на этой концепции, он отдавал приказы о начале и ведении военных действий. Даже после всего случившегося, после гибели десятков тысяч людей с обеих сторон…

Уже сейчас очевидно, что количество погибших российских военных на территории Украины в течение последних 50 дней перевалило за 20 тысяч человек, 50-60 тысяч ранены. Но, несмотря на это на это, Путин продолжает придерживаться этой глубоко ложной концепции.

Несмотря на то, что боевые действия почти не затронули российскую территорию, России нанесен колоссальный ущерб – экономический, политический, имиджевый, репутационный, а ущерб лично для Путина, российского государства и российских граждан просто чудовищен. Тем не менее, Путин сохраняет безосновательную концепцию и продолжает отдавать приказы по уничтожению людей, как минимум, в двух странах.

Многие другие вещи, например, членство Украины в НАТО, не являются для Путина сколь-нибудь принципиальным вопросом. Это – лишь повод, который используется им, один из аргументов для части российской публики, с помощью которого Путин пытается обосновать свои действия против Украины. Но это не реальная причина. Реальная причина – это наличие той самой концепции, составляющими частями которой являются концепция о "едином народе" и "исторической России".

Мы имеем дело с чем-то совершенно беспрецедентным, с точки зрения воздействия на мировоззрение.

Читайте такжеВойна в Украине затянется на два-три года, хорошо, если не на дольше – Георгий Тука

Terentij: Если говорить об итогах 50 дней войны в Украине, то что в глобальном смысле эти 50 дней изменили для России, что – для Украины?

Андрей Илларионов: Эти 50 дней войны изменили очень многое. Самым главным является то, что возвращение к прежней ситуации в России, Украине, российско-украинских отношениях и в отношениях во всём мире в ближайшие, как минимум, два десятилетия невозможно.

Военные действия на новом высоком уровне продолжаются уже 50 дней и неизвестно, когда они закончатся.

Есть два важнейших фактора, позволяющих пролить свет на возможную длительность войны в Украине.

Первый фактор – тот, о котором мы уже говорили – идеологическое состояние Путина, его мировоззрение, которое не дает никаких оснований полагать, что война в Украине закончится скоро. Несмотря ни на какие жертвы, Путин продолжает бросать в эту топку тысячи и тысячи новых людей.

Второй фактор, который позволил Путину начать эту войну 24 февраля 2022 года, – это наличие в Соединенных Штатах Америки нынешнего президента Джозефа Байдена, которого Путин считает слабым, неспособным на реальное сопротивление, неготовым и нежелающим отправить американские войска в том или ином виде на помощь Украине. Отказ Байдена и от направления войск США для защиты Украины, и от использования сил НАТО в деле противодействия российской агрессии – это "зелёный свет" для путинской агрессии против Украины. Если бы на посту президента США находился любой другой президент, который был в истории этой страны (Рейган, Буш, Трамп), то такой агрессии, которую мы видим в последние 50 дней, скорее всего, не было бы. А даже если бы она началась, она была бы прекращена в течение нескольких часов.

Евгений: Считаете ли вы, что новая фаза российско-украинской войны, которая вот-вот должна начаться на востоке и юге Украины, станет Рубиконом этой войны? Да или нет – почему?

Андрей Илларионов: Во-первых, судя по оценкам военных экспертов, операция на востоке Украины уже идёт, как минимум, неделю. И бои там весьма ожесточенные. Данные о потерях боевой техники это подтверждают. Однако боевые действия ещё не достигли того уровня интенсивности, о котором предупреждали неоднократно и который ожидается.

Во-вторых, эта военная операция не станет последней, она не решит судьбу войны в Украине. Даже если ВСУ удастся отбить с большими потерями новое наступление российских войск под Изюмом и Гуляйполем, война на этом не закончится.

Учитывая мировоззренческое состояние Путина, с моей точки зрения, следует ожидать других кампаний и новых наступлений, а также других технологий атак. Нет перспектив того, что война в Украине закончится в ближайшие недели – все это будет продолжаться гораздо дольше.

Читайте такжеВойна в Украине и лютая шизофрения России

Omega: Чем новый этап войны на востоке, юге и Донбассе будет, по вашему мнению, отличаться от первого? Ваши ощущения – чем закончится битва за эти территории? Россия удастся расширить "ЛДНР" до административных границ Донецкой и Луганской областей, проложить сухопутный коридор в Крым, захватить областные центры?

Андрей Илларионов: Все это полностью зависит от Вооруженных сил Украины. Надеюсь, что ничего из перечисленного выше не произойдет, но война есть война, и многое, из того, что происходит в ходе военных действий, является плохо предсказуемым или непредсказуемым.

Rika: Окончательно ли снята угроза для Киева после отвода российских войск с киевского и черниговского направлений? Насколько возможна вторая попытка взять Киев и при каких обстоятельствах?

Андрей Илларионов: Угроза для Киева не снята, как и угроза для всей Украины. Эта угроза будет сохраняться до тех пор, пока у власти в России находится Путин.

Вероятно, эта угроза не реализуется в ближайшую неделю, но это не означает, что Путин не попытается нечто подобное осуществить через месяц или два, после перемирия или заключённого мирного договора. Ведь все договоры, которые были заключены между Россией и Украиной в течение последних 30 лет, Путин нарушил. Если он так относится к документам, заключённым Россией и Украиной, ничто не помешает ему нарушить любой другой документ, который может быть подписан по итогам военных действий. Любой из документов будет легко нарушен Путиным для того, чтобы в очередной раз совершить новое нападение на Украину.

Угроза для Киева и всей Украины может быть устранена только с ликвидацией путинского режима.

Андрей Илларионов / УНІАН

Petro: Поделитесь, пожалуйста, вашим видением того, по каким сценариям дальше может развиваться ситуация и чем может закончиться война, условно говоря, какой тут оптимистичный сценарий, какой – пессимистичный, а какой выглядит наиболее вероятным и реалистичным?

Андрей Илларионов: Наиболее пессимистичный сценарий заключается в том, что, обладая численным, качественным, огневым и прочим превосходством, российские войска нанесут поражение украинским и установят контроль над значительной частью территории, прежде всего, левобережной Украины.

Не думаю, что у нынешней России и путинского режима достаточно сил для физической оккупации правобережной Украины. Но для оккупации левобережной и южной Украины теоретически у России есть ресурсы и средства, но при проведении мобилизации.

В этом смысле условием реализации пессимистичного сценария является проведение всеобщей мобилизации в России и увеличения Вооруженных сил РФ в разы – до численности в несколько миллионов человек.

Оптимистичный сценарий предполагает военный разгром Вооруженными силами Украины вторгшегося на украинскую территорию агрессора. Причем не только на территориях, оккупированных с 24 февраля 2022 года, но и на всех других территориях, включая Донбасс и Крым.

Естественно, такая задача не может быть решена в течение ближайших недель или месяцев – ее решение растянется на годы.

Реалистичныйсценарий заключается в реализации оптимистичного сценария, но только срок осуществления его будет растянут на более длительное время.

Я абсолютно убежден, что вся территория Украины рано или поздно будет освобождена от российской оккупации. Украина восстановит политический, административный и прочий контроль над всеми территориями, юридически принадлежащими ей, однако срок для осуществления этого проекта может быть растянут на годы или десятилетия, например, по отношению к Крыму.

Но я не вижу в стратегической перспективе другого варианта, кроме как варианта восстановления Украиной контроля над всей юридически принадлежащей ей территорией.

Ася: Андрей Николаевич, как вы думаете, когда закончится война? Очень пугают прогнозы, говорящие о том, что она затянется на год-два-три…

Андрей Илларионов: Прогноз, который говорит, что война в Украине закончится через три года – это не страшный прогноз, а минимальный. Для этого прогноза есть достаточно точная дата – 20 января 2025 года, дата инаугурации нового президента США, который будет придерживаться другой позиции относительно нарушителя международного права. Мы не знаем ни имени человека, ни партии, к которой он будет принадлежать. Но появление нового президента на посту президента Соединенных Штатов Америки практически гарантированно будет означать прекращение военных действий путинского режима против Украины.

Так что три года – это минимальные сроки.

Если же у власти останется Джозеф Байден, или же в Белый Дом придет пусть и другой президент США, но придерживающийся такого же подхода, как и ныне действующий, то в таком случае военные действия могут растянуться на более длительный срок.

Потому трехлетний горизонт является минимальным и оптимистическим сценарием для нынешней войны.

Читайте такжеРоссия начинает пожинать первые плоды своих военных преступлений в Буче

gf_43: Вас, как русского человека, гражданина РФ, удивила зверская жесткость ваших соотечественников в Буче? Вы знали, что русский солдат способен на такую бойню? Для чего вообще, по-вашему, была резня в Буче? Чтобы что?

Андрей Илларионов: События в Буче – это чудовищная история и чудовищные преступления, которые были совершены российскими военнослужащими. Да и не только в Буче, а по всей территории Украины. Любой нормальный человек пребывает в состоянии шока после того, что произошло.

Впрочем, при всех зверствах, которые были совершены, такого рода подход со стороны российских военнослужащих мы видим не только по отношению к украинцам в ходе нынешней войны – то же самое было на Донбассе в течение восьми лет, в Крыму по отношению к крымским татарам, к сирийцам в Сирии, к грузинам во время Российско-грузинской войны, к грузинам во время Абхазско-грузинской войны 1992-1993 годов с активным участием российских вооруженных сил, в ходе обеих Чеченский войн, которые продолжаются до сих пор на Северном Кавказе, в ходе Афганской войны, Второй мировой войны по отношению к населении Германии, Польши, Украины, Беларуси и стран Балтии, когда Советская армия заняла и оккупировала эти территории. Более того, именно такое поведение мы видели в массовом порядке со стороны солдат Красной армии в ходе Гражданской войны на территории бывшей Российской империи 1918-1922 годов.

Поэтому все то, что мы видим в Украине, имеет признаки продолжения неких традиций, "культуры" российских военнослужащих – не важно, принадлежат ли они Российской империи, Советскому Союзу или Российской Федерации.

Прочтите хотя бы повесть Льва Толстого "Хаджи-Мурат", описывающую бесчинства российских войск на Кавказе во время завоевания Северного Кавказа. Это мало чем отличается от того, что мы видим сейчас.

Но к тому, что наблюдалось в течение, по крайней мере, нескольких столетий со стороны действий российских военных следует добавить некоторые элементы, которые привнес советский тоталитарный режим. Эти элементы полностью воспроизводятся в поведении нынешних российских военных и спецслужб. Если до появления советского тоталитарного режима эти действия совершались с невероятной жестокостью, но были относительно несистемными и относились только к тем лицам, которые оказывались вне пределов досягаемости военных, то с появлением тоталитарного режима особая жестокость и мера физического уничтожения применяется по отношению к тем, кого этот тоталитарный режим считает элитами завоеванных стран: учителям, врачам, представителям государственной власти и военной элиты, полицейским, духовным лицам, профессорам, то есть к тем людям, которые представляют собой интеллектуальную, политическую, административную, государственную, военную элиту страны и являются скрепляющей структурой того или иного общества. Советский тоталитарный режим разработал специальную технологию по уничтожению таких лиц, составляющих структурную решетку каждого общества, и замену их лицами, которые привозятся в обозе или кооптируются из местного люмпен-населения для того, чтобы осуществлять контроль над этой территорией.

Читайте такжеСтратегическая ошибка Путина: почему русская армия увязла в украинских степях, как оса в сиропе

Duke: Вы знаете о жизни в России больше, знаете ее лучше… Объясните, пожалуйста, зачем российские военные воровали унитазы, собачьи будки и трусы? Вообще, масштабы мародерства ВС РФ в Украине – это как, что? Из какой дыры выползли эти солдаты, которые покусились даже на такие вещи?!

Андрей Илларионов: В 2014 году в своем ЖЖ я начал вести рубрику "Что не так с русскими". Под этим тэгом я размещаю тексты, которые посвящены поведению российских граждан, которые абсолютно вываливаются из представлений о поведении в цивилизованном обществе. К большому сожалению, тексты под этим тэгом размещаются регулярно и все более интенсивно.

Все это свидетельствует о мировоззренческом, психологическом и поведенческом состоянии огромной части российского общества. Речь не идет обо всем российском обществе, но об огромной его части, которая не имеет никаких представлений ни о праве, ни о поведении в цивилизованном обществе. Причем это отсутствие представлений является не случайным – оно воспитывается и поддерживается нынешним российским руководством.

Поведение российских военных, которое мы наблюдали в Украине, было и в Грузии в 2008 году, в Сирии, Чечне и в Европе во время Второй мировой войны.

Такое поведение со стороны военнослужащих других стран, как правило, жесточайшим образом наказывается. Наказанием мародеров в большинстве цивилизованных стран является немедленная смерть. А вот в российских вооруженных силах такое не только позволяется и допускается, но и вознаграждается, стимулируется.

Это говорит о колоссальной девиации в правовом представлении миллионов людей на территории нынешней Российской Федерации, об их массовом криминальном поведении, а, соответственно, и об абсолютной необходимости ликвидации политического режима, существующего сегодня в России, который не только допускает такое поведение, но и стимулирует его, пытаясь распространить криминальные практики на тех представителей российского общества, которые еще не пользуются ими.

Марк: Хочу спросить у вас про Мариуполь… Почему для России так важно его взять причем любой ценой, даже сровняв его с землей? Очевидно, что задача – не люди, а территория, само место… И как так, что вторая армия мира уже больше месяца не может взять один небольшой город?

Андрей Илларионов: Цель России понятна – взять второй по величине город Донецкой области, крупнейший порт на Азовском море. Город, который является символом противостояния и сопротивления. Мариуполь брали в 2014 году, а потом его освобождали. Наконец, Мариуполь – это город, в котором базируется полк "Азов", который международными военными экспертами признан лучшим военным соединением в мире.

Поэтому для путинского режима взятие Мариуполя и уничтожение "Азова" является исключительно важной символической задачей. Не говоря уже о том, что Мариуполь позволил бы замкнуть сухопутный коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом.

Почему они этого не могут сделать столько времени? Потому что ВСУ и тот же "Азов" демонстрируют высокое качество ведения боевых действий.

Что касается того, как себя ведут ВС РФ по отношению к Мариуполю, то они себя иначе вести не могут. А по отношению к Мариуполю они себя ведут точно так же, как по отношению к Харькову, Сумам и другим украинским городам. Точно так же они вели себя по отношению к Алеппо, Грозному, Кенигсбергу, Берлину. Это единственный тип военных действий, которые советская, а теперь российская армия умеет вести. Этот вид военных действий предусматривает уничтожение всего живого, любых укрытий, полное разрушение городов и захват территории безотносительно к людям, которые там когда-либо были.

Путину не нужны люди, которые не являются частью путинского народа. Ему нужна территория. И он уже неоднократно заявлял, что претендует на "Новороссию". Он хочет заполучить ее, независимо от того, будут там люди или нет. Если там окажутся люди, которые не разделяют его точку зрения, они подвергнутся либо изгнанию, либо уничтожению, либо насильственному перевоспитанию, документы о котором уже многократно публиковались. Они показывают, какую участь путинский режим уготовил для украинцев, которые сохраняют свою украинскую идентичность, не говоря уже о своих политических взглядах.

Читайте такжеРоссия погибнет, уже погибает: почему Украина уцелеет в войне и усилится как государство

Byron: Разные источники сообщают, что Путин установил дедлайн своим воякам – 9-10 мая, дабы те взяли ряд украинских городов. Насколько реализуемы эти хотелки и почему такие сроки, откуда такая страсть к символическим датам?

Андрей Илларионов: Символической датой является не 9-10 мая, а 7 мая. Эта дата носит особый мифологический характер для Путина, потому что первая его инаугурация прошла в этот день в 2000 году. С тех пор все инаугурации Путина происходили 7 мая. Вот он и отдал приказ, чтобы к 7 мая, к его особому дню были доставлены какие-то "подарки" с украинского фронта.

Сможет ли Путин их получить – зависит от сопротивления украинцев и действия Вооруженных сил Украины. Надеюсь, что ему это не удастся.

Игорь, Днепр: Как вы оцениваете вероятность того, что результатом этой войны станет возвращение Украиной Донбасса и Крыма?

Андрей Илларионов: Если рассматривать эту войну, как большую войну, которая началась еще в 2003 году попыткой захвата косы Тузла и завершится возвращением контроля Украины над всей территорией страны, то да, это возможно.

Однако эта война не закончится через несколько недель или месяцев. Это – долгая война, на годы. Но в результате этой войны, которая может состоять из нескольких эпизодов военных действий различной степени интенсивности, вся территория Украины будет освобождена от оккупации.

Читайте такжеВойна в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

Linda: Ладно, Путин обезумел, но неужели в его окружении, а также люди в России тоже двинулись на почве ненависти к Украине… Почему этот безумный ужас стал возможен? Почему россияне поддерживают действия своей людоедской власти? Только не надо про пропаганду – ведь 21 век на дворе, у всех был интернет и доступ к любой информации… Какие "братья", какой "один народ"?! Ведь Россия сейчас ведет себя в отношении украинцев, как Гитлер себя вел в отношении евреев!

Андрей Илларионов: Могу лишь разделить ваше эмоциональное состояние. Но ответ на этот вопрос будет складываться из ответов специалистов в области психологии и психиатрии. Ведь это действительно особое состояние общества.

Сравнение поведения России с поведением части немцев по отношению к евреям в рамках осуществления Холокоста неслучайно. Однако и германским нацизмом, и путинским рашизмом (это, действительно, отдельное явление, имеющее характеристики определенной идеологии) охвачено не все общество, а бо́льшая его часть.

Впрочем, сам факт пребывания общества в таком состоянии является результатом и пропаганды (хоть вы и призываете о ней не говорить, но она может очень многое: если пропаганда смогла сделать невообразимое с весьма высокоразвитым цивилизованным и культурным германским обществом, то чего удивляться тому, что сделала 20-летняя путинская пропаганда в России), и государственной идеологии, и поощрения неправового, криминального поведения со стороны власти.

То есть это – программа идеологического и морального растления собственной нации.

Зеро: Пойдет ли Путин на применение ядерного оружия?

Андрей Илларионов: Мы этого не знаем, поскольку не раз сталкивались с тем, что Путин действует не так, как многие ожидают.

Мне кажется использование ядерного оружия Россией против Украины нерациональным для достижения целей Путина. Ведь он стремится получить контроль над Украиной, а контроль над зараженной радиацией Украиной ему точно не нужен.

Он пользуется "ядерным блефом", чтобы запугивать руководителей тех стран, которые пугаются такого блефа, например, руководителя США Джозефа Байдена.

Что касается украинцев, то они готовы защищать свою землю, страну и самих себя, независимо от того, какие средства и какое оружие Путин или кто-либо другой готов против них применять. Тот факт, что украинцы готовы защищать свою страну, независимо ни от чего, девальвирует угрозу использования ядерного оружия, которой Путин столь часто пользовался. Эта угроза действует только на тех, кто пугается этого оружия.

Украинцы не боятся уже никакого оружия, потому что решили защищаться и бороться, несмотря ни на что.

Андрей Илларионов / УНІАН

Prokop: Как вы считаете, перебросится ли война на территорию России?

Андрей Илларионов: В какой-то степени война уже затрагивает отдельные населенные пункты в России. В частности, подобные сообщения были из Миллерово, Белгорода, и они будут множиться, это неизбежно.

В конечном счете, война неизбежно будет сопровождать разгром российских частей. После этого разгрома война может приобрести непредсказуемый характер. Какой – мы этого даже предвидеть не можем. Это могут быть не только национальные или этнические границы на территории самой России, но и другие.

Совершенно очевидно, что нынешний правящий в России режим должен уйти. Также очевидно, что он не может уйти без силового воздействия.

Лис Микита: Как бы вы оценили изменение имиджа российской армии за период войны в Украине – от "второй сильнейшей в мире" до "сборища мародеров, насильников и убийц"? Более того, теперь весь мир увидел реальную военную мощь России, у которой цыгане крадут танки, сельские жители голыми руками отбирают военную технику, сумасшедшие украинские женщины сбивают вражеские дроны банками с консервацией – как изменится отношение к РФ в мире, а главное – кто и как этим может воспользоваться?

Андрей Илларионов: Что касается качества вооруженных сил Российской Федерации, я бы не стал заниматься шапкозакидательством и преуменьшением реального потенциала российской армии. Несмотря на то, что российская армия – это банда мародеров, насильников и далее по списку, эта банда хорошо вооружена. В распоряжении российского войска по-прежнему остаются очень серьезные вооружения, военная техника, огромное количество боеприпасов, топлива и колоссальные ресурсы. И эта банда по-прежнему оккупирует значительную часть украинской территории, а на некоторых направлениях она продолжает продвигаться. Те же бои под Изюмом, Мариуполем и на юге Украины показывают, что на некоторых направлениях военная инициатива по-прежнему находится на стороне российских войск.

Поэтому не стоит преуменьшать тот военный потенциал, который по-прежнему сохраняется у агрессора на территории Украины, а также тот, который может быть мобилизован на территории России в результате проведения всеобщей мобилизации. Также возможна техническая и военная мобилизация, которая еще в полном масштабе на территории России не проводилась.

Потому не нужно торопиться с окончательными оценками и думать, что российская армия на этом закончилась.

Что касается восприятия российской армии в мире, то она стала восприниматься более объективно. Потому что всего лишь два месяца назад все американские средства массовой информации, рассказывали о том, как российская армия за 48 часов возьмет Киев, за 72 часа – "российские танки раздавят Украину". Сейчас, конечно, эта точка зрения подвергается радикальному пересмотру.

Но не нужно торопиться говорить окончательный "гоп", поскольку российская армия по-прежнему сохраняет свою силу, остается очень опасной, оккупирует значительную часть территории Украины, большое количество украинских граждан сейчас находятся на оккупированной территории в очень опасном положении – они подвергаются насилию, избиениям и грабежам.

Окончательную оценку российской армии будем выставлять тогда, когда последний кусок украинской территории будет освобожден от агрессора.

Читайте такжеВ России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима Путина

Joker: Российские анонимные каналы, связанные с Службой внешней разведки и ГРУ, пишут, что у Путина была страшная ночь. В ярости устроил погром в ванной и сломал несколько стульев. У Путина особый пунктик по поводу ВМФ, уничтожение крейсера "Москва" его сильно подкосило. Вы знакомы с Путиным, как вы считаете, это может быть правдой? И вообще, насколько болезненны и существенны для России такие потери во флоте?

Андрей Илларионов: Профессор Преображенский призывал нас не читать советских газет, а когда ему говорили, что других нет, он отвечал, что тогда никаких не нужно читать. Так и с телеграмм-каналами – читать их можно, но доверять им нужно очень осторожно. По крайней мере, тому, что касается внутренней кухни путинского дворца. Все это – художественное творчество авторов телеграмм-каналов. Они – талантливые люди, обладающие незаурядным даром, и они разнообразят нашу жизнь, от чего мы иногда получаем заряд эмоционального удовольствия. Однако это художественное творчество не имеет никакого отношения к реальной жизни.

Уничтожение крейсера "Москва" является одним из крупнейших и важнейших символических действий, которые совершили ВСУ. Однако судьба войны в Украине решалась, решается и будет решаться сухопутными войсками, то есть на земле. Но, с точки зрения символики, это крупное достижение украинской армии, которое оказывает важное воздействие на сознание не только в России, но и во всем мире.

Доброжелатель: Расскажите, пожалуйста, о новой экономической реальности в России. Какая жизнь теперь настала там после совершенно иных санкций, изоляции и всяческих ограничений?

Андрей Илларионов: Новая жизнь в России еще не настала – все еще впереди. Пока все то, что произошло до настоящего времени, сильно не затронуло реальную бытовую жизнь подавляющего большинства российских граждан. Это затронуло тех людей, которые были сильно связаны с внешним миром, поэтому несколько сот тысяч российских граждан поспешили покинуть территорию России и бежать. Также часть людей призывного возраста предпочла покинуть Россию и оказаться в любой другой стране, но не на родине.

По-настоящему действие санкций и международной изоляции в России еще не почувствовали, это еще впереди.

Тамила: Что будет означать на практике дефолт России, который якобы ожидается в начале мая? Что будет с курсом рубля при этом? Как будет выглядеть жизнь рядового россиянина?

Андрей Илларионов: Дефолт по российским обязательствам действительно может быть объявлен 4 или 5 мая в том случае, если российские власти не смогут осуществить платежи по своим обязательствам в долларах, а они попытались это сделать 4 апреля в рублях. Естественно, изменение валюты платежа является формальным условием нарушения договора и, таким образом, открывает процедуру официального дефолта, если в течение 30 дней эта операция не будет осуществлена таким же образом, как это прописано в соглашении.

Таким образом, у российской власти есть два варианта действий.

Первый – несмотря на попытку изобразить ситуацию, в которой якобы российскими рублями можно расплачиваться за долларовые обязательства, все-таки заплатить долларами, которые, несмотря на замораживание части валютных резервов, у Центробанка России и российского министерства финансов есть. Если российская власть так сделает, то дефолт в мае 2022 года не состоится и будет отсрочен.

Второй – если же они этого не сделают и попробуют настаивать на оплате своих обязательств рублями, тогда действительно в международных финансовых отношениях Россия будет объявлена банкротом. И тогда может возникнуть ситуация перекрестного дефолта. Это означает, что любой кредитор, перед которым есть задолженность либо со стороны российского государства, либо российских юридических лиц, может потребовать досрочного погашения этих обязательств. Понятно, что в таком случае ни у российского государства, ни у российских коммерческих организаций не будет достаточно средств для погашения своей задолженности. В этом случае Россия и российские компании будут объявлены банкротами, по крайней мере, те из них, которые не смогут осуществить такие платежи. И это будет означать полную изоляцию России от любых кредитных отношений до восстановления кредитоспособности России.

Что касается курса рубля по отношению к доллару, то, как мы видим в последнее время, этот курс искусственно поддерживается Центральным банком РФ с помощью жесточайшего регулирования и умеренных интервенций на рынке. Иными словами, официальный курс будет сохраняться на близком к тому искусственному уровню, который мы видим сегодня. Однако получить доллары или любую другу иностранную валюту физически будет невозможно.

В этом смысле Россия вернется в состояние бывшего Советского Союза, когда в газете "Правда" публиковался курс советского рубля – 66 копеек за доллар, вот только получить этот доллар или евро, или другую валюту будет невозможно.

Жизнь рядового россиянина после дефолта будет близка по своим стандартам к тому, что наблюдалось в условиях Советского Союза с тенденцией приближения к тому, что наблюдается в Северной Корее.

Читайте такжеОперация Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врага

Антон (Киев): Какой эффект окажут введенные санкции на военную мощь России и ее возможность пополнять запасы тех же ракет и боеприпасов, которые необходимые ей для войны с Украиной?

Андрей Илларионов: Санкции, изоляция и дефолт играют важную роль в ограничении возможностей путинского режима вести военные действия. Однако накопленных боезапасов вооружений на территории России все-таки достаточно, чтобы вести полномасштабную войну в течение нескольких лет.

Если современного высокоточного вооружения у российских военных будет все меньше и меньше, то обычного конвенционального вооружения у нынешней России еще очень много, и его использование может продлить эту войну на годы, а то и больше.

Dargo: Как экономическое ослабление российского государства и санкционный гнет повлияют на лояльность региональных элит к центральной власти? Может ли быть бунт регионов РФ и попытка некоторых из них уйти в свободное плавание? Есть ли угроза распада РФ?

Андрей Илларионов: Пока не произошел военный разгром российского агрессора на территории Украины в ходе нынешней войны, этого ожидать, с моей точки зрения, нет оснований.

Nikolai: На сколько еще месяцев или лет хватит ресурсов и денег у России, чтобы вести войну с Украиной?

Андрей Илларионов: Важнейшими факторами, ограничивающими сроки проведения войны в Украине, являются два: или полный военный разгром российских сил на территории Украины, или завершение каденции нынешнего президента США.

Любое из этих событий, которое произойдет первым, может оказаться предельным сроком войны в Украине.

Читайте такжеБез Mastercard, Apple, зарубежных авто и гугл-карт: в России наступает новая "сказочная" жизнь

рolit_ua: Какой вам видится дальнейшая судьба Путина? Верите ли вы, что его ждет Гаага, тюрьма или смертная казнь? Могут ли его устранить свои же?

Андрей Илларионов: Могут ли его устранить свои же? Могут, хотя это на данный момент выглядит маловероятным. По крайней мере, до военного разгрома российских войск в Украине.

Ермоленко К.: Прокомментируйте чистки в российской власти, домашний арест Суркова, взятие под стражу генерала ФСБ Беседы… Это месть Путина за позор в Украине или попытка предотвратить какие-либо возможности подстав и "дворцового переворота"?

Андрей Илларионов: Похоже, что это результат провала той "специальной военной операции", которую Путин попытался провести против Украины в первые четыре дня кампании, то есть 24-28 февраля.

Теперь совершенно понятно, что Путин не планировал полномасштабную войну и сейчас не в состоянии ее проводить против Украины с теми силами и средствами, которые у него есть. Он планировал "спецоперацию" с участием большого количества спецслужбистов, которые в течение многих лет пытались коррумпировать часть украинских военных и государственных лиц, которые должны были в первые дни нападения перейти на сторону агрессора либо содействовать противнику в захвате госучреждений в Украине, либо сдаться ему.

Полная уверенность Путина, российского генштаба, российского руководства в этом варианте развития событий была такова, что Путин несколько раз обращался к украинским военным, призывая их совершить переворот и взять власть в свои руки, мотивируя это тем, что якобы с ними он может договориться, в отличие от нынешней украинской власти. Тот факт, что Путин столь часто, публично и откровенно делал подобные обращения, говорит о том, что разговоры о миллиардах долларов, которые были потрачены на скрытую попытку коррумпирования части украинского руководства, имеют под собой серьезные основания.

Провал операции по подкупу и коррумпированию привел к бесславному провалу "специальной военной операции" и вынудил Путина перейти к совершенно другим действиям. И тогда начался не другой этап, а совершенно другая операция, другая война. После провала и этой войны в течение 25 дней Путин перешел к третьей, принципиально иной кампании, которая ведется с 25 марта.

Таким образом, то, что мы сейчас наблюдаем в России – попытки Путина наказать часть силовой элиты – является свидетельством провала его запланированной кампании против Украины.

Читайте такжеРоссия споткнулась и увязла: чем важна битва за Мариуполь

Тарас Л.: Что вы думаете о позиции, которую занимают во время этой войны Франция и Германия? Почему Старая Европа так боится Путина, почему так пресмыкается перед Россией?

Андрей Илларионов: Страх, они испытывают реальный страх перед Путиным и Россией. В какой-то степени он унаследован от Советского Союза. Этот страх парализует волю и сознание значительной части европейских политических элит.

При этом следует отметить, что в Германии в лице нынешнего канцлера мы наблюдаем заметный отход от политики Ангелы Меркель. И сегодняшняя Германия уже точно на словах (а, возможно, в скором времени и на деле) демонстрирует другой подход к криминальному поведению путинского режима.

Dingo: Как меняется роль Украине в результате этой войны? Сложно себе представить, чтобы пару месяцев назад Зеленский отказался встречаться с президентом Германии…

Андрей Илларионов: Это действительно так. Это не просто сложно, это невозможно себе представить. В ходе этой войны Украина занимает совершенно новое положение в мире и в Европе.

В свое время эту часть я пытался аккуратно предсказать, сказав в начале 2022 года, что, если такого рода война действительно произойдет, есть серьезные оснований полагать, что Украина будет оставлена в одиночку, по крайней мере, с точки зрения ведения непосредственных военных действий, а не с точки зрения поставок вооружения и помощи. Но в том случае, если Украина будет вести эту войну в одиночку, она не сразу и большой ценой может одержать победу над российскими войсками. И в случае, если это произойдет, положение Украины в современном мире радикально изменится, и тогда не Украина будет стремиться в НАТО, а НАТО будет стремиться к Украине, потому что весь мир увидит, что она смогла практически сама победить армию, которая называется второй по силе в мире.

В этой ситуации Украина может стать новым лидером Запада. Причем она станет страной, в которой отстаиваются те принципы, позиции и ценности, которые на Старом Западе уже сейчас не отстаиваются так, как это делается Украиной. Украина действительно может стать лидером современного цивилизованного мира, как бы странно и необычно это сейчас ни звучало.

Прошло всего лишь два месяца, и уже многое из того прогноза начинает проступать в нынешней ситуации. Если Украина будет идти по этому пути и добьется военной победы над агрессором, ее статус и положение неимоверно изменятся, и она будет занимать такое место в мире, о котором никто в Украине и за ее пределами никогда не мечтал.

Галина: Как после войны в Украине изменится роль и влияние РФ в мире?

Андрей Илларионов: Влияние России в мире уже сейчас радикально сократилось и будет сокращаться дальше. Россия исключена из значительного количества международных организаций. Этот процесс будет продолжаться. Россия уже подвержена целому ряду санкций, и они будут расширяться и усиливаться. Россия при путинском режиме становится изгоем мирового сообщества. Ее статус приближается к статусу Ирана и Северной Кореи. Этот процесс будет продолжаться.

Читайте такжеВойна с Россией: что позволяет Украине рассчитывать на победу

Mango: Заинтересованы ли Штаты в затягивании войны с целью ослабления России?

Андрей Илларионов: К большому сожалению, нужно признать, что сильнейший и крупнейший партнер и союзник Украины – США – при нынешней администрации ведут себя двойственно. С одной стороны, США действительно очень много помогают Украине, предоставляют ей важные вооружения, боеприпасы и технику. С другой – эта помощь является очень скромной, по сравнению с потребностями Украины и по сравнению с тем, что Штаты давали, например, Афганистану.

Правительству Афганистана в течение 20 лет ведения войны США поставили вооружений и военной техники на сумму 83 миллиарда долларов, то есть они давали чуть более 4 миллиардов долларов в год. Сейчас по крупнейшему пакету США поставляют Украине военной техники на 800 миллионов долларов в год. Если же мы подсчитаем те средства, которые были потрачены не только на поддержку афганской армии, но и те средства, которые использовались самой американской армией на территории Афганистана, то это 2 триллиона долларов за 20 лет. Таким образом, в среднегодовом измерении на ведение военных действий в Афганистане США на себя и афганскую армию тратили примерно 104 миллиарда долларов ежегодно. На борьбу с моджахедами (примерно 80 тысяч моджахедов, которые обладали только стрелковым оружием и тойотами, не обладая никаким тяжелым вооружением, бронетранспортерами, танками, авиацией, сколь-нибудь значительной артиллерией) Соединенные Штаты вместе с союзниками тратили 104 миллиарда долларов в год!

Сегодня Украина ведет войну со второй армией мира, численность которой только на территории Украины превышает 200 тысяч, а, возможно, и 300 тысяч военных. При этом общая численность российской армии достигает порядка 900 тысяч человек с использованием современного оружия, флота, ракет, авиации и тяжелого вооружения разного уровня.

И вот на борьбу с такой армией помощь США Украине составляет всего 800 миллионов долларов, то есть менее 3% того, что они тратили сами и давали своим афганским союзникам во время Афганской войны.

mister si: Объясните, пожалуйста, позицию и выгоды Китая в ситуации войны в Украине. Чью сторону в итоге он займет? Выгодно ли ему поддерживать Россию или, наоборот, лучше, чтобы она ослабла?

Андрей Илларионов: Китайцы занимают очень аккуратную и осторожную позицию, не поддержав Путина в войне против Украины. Это очень важный момент. Китай не проголосовал в ООН вместе с Россией против резолюции, осуждающей действия РФ. Учитывая тот характер отношений, который существует между РФ и Китаем, между СИ и Путиным, это, конечно, демонстративное дистанцирование от этой агрессии.

Кроме того, представители Китая неоднократно заявляли о том, что они выступают за территориальную целостность и суверенитет каждой страны, включая Украину. Тем самым, не только своими действиями, но и словами они аккуратно поддерживали Украину.

Насколько известно, Китай не поддержал Путина, когда тот обратился к Пекину за финансовой и военной помощью в войне против Украины.

Таким образом, Китай дистанцировался. Он не оказывает материальную и военную помощь Украине, но при этом не помогает и России. На мой взгляд, это наилучший вариант для Украины.

Tomi: Позволит ли Запад, в частности США и ВБ, проиграть Украине в войне с Россией, если вдруг ее силы будут на исходе?

Андрей Илларионов: Думаю, сейчас для США, стран НАТО и Запада в целом этот вариант является невозможным и недопустимым. Поэтому, несмотря на то, какие представления и пожелания у них были два месяца назад, перед началом войны, сейчас они себе этого позволить не могут и будут оказывать помощь и поддержку Украине. Правда, может, не в тех объемах, в которых это необходимо Украине.

Но, тем не менее, позволить России одержать военную победу в Украине сегодняшний Запад не может.

Наум: Если Россия действительно начала стягивать войска к границе с Финляндией, то для чего – разве Россия способна будет вести войну еще на одном фронте?

Андрей Илларионов: Нет, это демонстративное поведение. Оно не означает готовность или, тем более, намерение вести военные действия против Финляндии. Это один из дополнительных демонстративных элементов той безумной политики, которую сейчас проводит путинский режим.