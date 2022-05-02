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Финляндия вступает в НАТО: РФ усилит войска и ПВО у ее границ и ударит по банковской системе – СНБО

2 мая 2022, 20:35

Финляндия и Швеция перешли в разряд государств-противников России.

войска РФ
Россия собирается усилить свои войска у границ Финляндии в связи с намерением Хельсинки вступить в НАТО - СНБО / Reuters

Финляндия собирается подать заявку на вступление в НАТО. В связи с этим РФ пытается запугивать Хельсинки, а российские политики уже называют страну "фашистским государством". Госдума уже готова разорвать договор об аренде Сайменского канала, одной из важнейших финских транспортных артерий. В скором времени Россия начнет усиливать свои войска и силы противовоздушной обороны на границе с Финляндией, и флот в Финском заливе. Российские хакеры могут нанести удар по финской банковской системе. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На странице Центра в социальной сети Facebook речь идет о том, что Россия пытается напугать Финляндию, которая готовится к вступлению в Евросоюз. Российские политики уже начали называть страну "фашистской" и намерены перейти к определенным мерам.

Читайте такжеБезумная политика режима Путина: Илларионов объяснил, зачем РФ стянула войска к границе с ФинляндиейВ частности, парламент РФ готов разорвать соглашение об аренде Сайменского канала, который является одной из самых главных транспортных артерий финского государства.

"Финляндия и Швеция автоматически переходят к противникам Москвы. Госдума РФ готова расторгнуть договор об аренде Сайменского канала - одной из важнейших транспортных артерий Финляндии", - сказали в ЦПД.

Россия усилит войска у границ Финляндии

Как полагают в СНБО, скоро Россия демонстративно усилит свою военную группировку сухопутных сил и ПВО на кордоне с Финляндией и флот в Финском заливе. Хакеры, в свою очередь, попробуют вывести из строя финскую банковскую систему.

"Напомним, что Финляндия уже является партнером Североатлантического альянса, вступление в НАТО обеспечит ей гарантии безопасности, которые получают полноправные члены организации", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, после заявления Финляндии о намерении вступить в НАТО Россия стала стягивать войска к границам государства. Москва предостерегла Хельсинки от интеграции в Альянс, после чего было зафиксировано передвижение тяжелого вооружения, включая ракетные системы, к финской границе.

Смотрите видео ТСН – как Финляндия отреагировала на скопление войск РФ у своих границ

Финляндия вступает в НАТО

В парламенте Финляндии 20 апреля на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.

Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.

Заявка на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может быть подана в любой момент. Ожидается, что решение будет принято до 12 мая.

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